Договорились до скандала: 5 украинских звезд, чьи интервью обернулись настоящей катастрофой

Казалось бы, что может быть проще для знаменитости, чем сесть перед камерой и рассказать о своей жизни? Но иногда одна неосторожная фраза превращает обычное интервью в настоящий информационную пожар. И вместо комплиментов в комментариях появляются требования извиниться, а пиар-менеджеры, видимо, начинают нервно искать успокоительное.

24 Канал собрал истории пяти украинских знаменитостей, чьи откровенные разговоры обернулись громкими скандалами. Кто-то был вынужден публично извиняться, другие обвиняли журналистов в провокациях, а некоторые даже угрожали судом.

Ольга Мартыновская



Ольга Мартыновская / Фото из инстаграма



Звезда "МастерШефа" Ольга Мартыновская, похоже, надолго запомнит свое интервью Маше Ефросининой в июне 2026 года. Причем совсем не из-за рассказов о кулинарной карьере.

Во время беседы шеф-повар вспомнила детство и призналась, что бросала кошек с крыши и привязывала петарды к их хвостам. При этом Мартыновская рассказывала эту историю с улыбкой, а Ефросинина смеялась.

Реакция украинцев не заставила себя ждать. Пользователи соцсетей раскритиковали обеих знаменитостей, а впоследствии скандальный фрагмент вырезали из интервью. Мартыновская записала видеообращение с извинениями, подчеркнув, что не поддерживает жестокое обращение с животными. Позже извинилась и сама Ефросинина.

Иво Бобул



Иво Бобул / Фото из инстаграма



А вот интервью Иво Бобула журналистке Эмми Антонюк в 2023 году вообще закончилось досрочно. Во время беседы певец начал рассуждать о современных женщинах, назвав их избалованными и меркантильными. Более того, артист заявил, что хорошие девушки сидят дома.

Антонюк с такими высказываниями не согласилась и обвинила гостя в сексизме. В результате Бобул разозлился, снял микрофон и покинул студию.

Однако на этом история не закончилась. После публикации видео артист заявил, что не разрешал его обнародовать, и сообщил о судебном иске против журналистки. Сама Антонюк отрицала, что получала запрет на публикацию.

Олег Скрипка



Олег Скрипка / Фото из инстаграма



В 2023 году фронтмен группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка решил поделиться собственными взглядами на феминизм. И, похоже, совершенно не ожидал, что его слова вызовут такую бурю.

В одном из интервью музыкант назвал феминизм женским эгоизмом, а впоследствии высказал мнение, что привлекательные женщины могут сами притягивать к себе агрессивных мужчин.

Эти заявления вызвали волну критики. Однако Скрипка не спешил признавать свою неправоту. Вместо этого артист обвинил СМИ в искажении его слов.

Оля Полякова



Оля Полякова / Фото из инстаграма



В августе 2026 года Оля Полякова дала большое интервью Рамине Эсхакзай. И вместо обычной беседы о творчестве украинцы получили очередной громкий скандал.

Во время интервью певица пожаловалась на Суспильне давление и страх знаменитостей высказывать собственное мнение. При этом она сравнила атмосферу в Украине с концлагерем.

Именно это сравнение вызвало особенно острую критику. В итоге Полякова публично извинилась, признав, что использовала неуместное слово.

Кристина Соловий



Кристина Соловий / Фото из инстаграма



В марте 2024 года Кристина Соловий пришла на YouTube-шоу Маши Ефросининой "Экзамен". Казалось бы, обычный разговор о творчестве, любви и карьере.

Однако ситуация обострилась, когда певица начала критиковать украинских знаменитостей, которые ранее развивали русскоязычное культурное пространство. В частности, Соловий упрекнула саму Ефросинину за ее прошлую деятельность.

Между женщинами возник эмоциональный спор, который впоследствии активно обсуждали в соцсетях.

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