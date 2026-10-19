24 Канал зібрав історії п'яти українських знаменитостей, чиї відверті розмови закінчилися гучними скандалами. Хтось був змушений публічно перепрошувати, інші звинувачували журналістів у провокаціях, а дехто навіть погрожував судом.

Ольга Мартиновська



Ольга Мартиновська / Фото з Інстаграму



Зірка "МастерШефа" Ольга Мартиновська, схоже, надовго запам'ятає своє інтерв'ю Маші Єфросиніній у червні 2026 року. Причому зовсім не через розповіді про кулінарну кар'єру.

Під час розмови шеф-кухарка пригадала дитинство та зізналася, що кидала котів через дах і прив'язувала петарди до їхніх хвостів. При цьому Мартиновська розповідала історію з усмішкою, а Єфросиніна сміялася.

Реакція українців була миттєвою. Користувачі соцмереж розкритикували обох знаменитостей, а згодом скандальний фрагмент вирізали з інтерв'ю. Мартиновська записала відеозвернення з вибаченнями, наголосивши, що не підтримує жорстокого поводження з тваринами. Пізніше перепросила й сама Єфросиніна.

Іво Бобул



Іво Бобул / Фото з Інстаграму



А ось інтерв'ю Іво Бобула журналістці Еммі Антонюк у 2023 році взагалі закінчилося достроково. Під час розмови співак почав розмірковувати про сучасних жінок, назвавши їх розбалуваними та меркантильними. Ба більше, артист заявив, що хороші дівчата сидять удома.

Антонюк із такими висловлюваннями не погодилася та звинуватила гостя в сексизмі. У результаті Бобул розлютився, зняв мікрофон і залишив студію.

Однак на цьому історія не закінчилася. Після публікації відео артист заявив, що не дозволяв його оприлюднювати, та повідомив про судовий позов проти журналістки. Сама Антонюк заперечувала, що отримувала заборону на публікацію.

Олег Скрипка



Олег Скрипка / Фото з Інстаграму



У 2023 році фронтмен гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка вирішив поділитися власними поглядами на фемінізм. І, здається, зовсім не очікував, що його слова викличуть таку бурю.

В одному з інтерв'ю музикант назвав фемінізм жіночим егоїзмом, а згодом висловив думку, що привабливі жінки можуть самі притягувати до себе агресивних чоловіків.

Ці заяви спричинили хвилю критики. Однак Скрипка не поспішав визнавати свою неправоту. Натомість артист звинуватив медіа у перекручуванні його слів.

Оля Полякова



Оля Полякова / Фото з Інстаграму



У серпні 2026 року Оля Полякова дала велике інтерв'ю Раміні Есхакзай. І замість звичайної розмови про творчість українці отримали черговий гучний скандал.

Під час інтерв'ю співачка поскаржилася на суспільний тиск і страх знаменитостей висловлювати власну думку. Водночас вона порівняла атмосферу в Україні з концтабором.

Саме це порівняння викликало особливо гостру критику. Зрештою Полякова публічно перепросила, визнавши, що використала недоречне слово.

Христина Соловій



Христина Соловій / Фото з Інстаграму



У березні 2024 року Христина Соловій прийшла на YouTube-шоу Маші Єфросиніної «Екзамен». Здавалося б, звичайна розмова про творчість, кохання та кар'єру.

Однак ситуація загострилася, коли співачка почала критикувати українських знаменитостей, які раніше розвивали російськомовний культурний простір. Зокрема, Соловій дорікнула самій Єфросиніній за її минулу діяльність.

Між жінками виникла емоційна суперечка, яку згодом активно обговорювали в соцмережах.

Раніше 24 Канал розповідав про скандальних зірок українського шоубізнесу.