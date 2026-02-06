Гастроли в России, дисквалификации и сбои в голосовании: какие скандалы были на Нацвыборах

Национальный отбор на Евровидение в Украине уже давно выходит за пределы сугубо музыкального конкурса. Каждый год он становится площадкой для острых дискуссий, где переплетаются шоу-бизнес, политика, война, гражданская позиция артистов и ожидания общества.

Скандалы вокруг Нацотбора возникают регулярно – и почти всегда имеют общие причины: гастроли или сотрудничество с Россией, непризнание территориальной целостности Украины, нарушение правил конкурса или технические проблемы во время голосования. Некоторые из этих историй не только изменили результаты отбора, но и повлияли на решение Украины относительно участия в самом Евровидении. Подробнее – далее в материале 24 Канала.

Тоже интересно Какой будет Украина на Евровидении-2026: обзор песен всех финалистов Нацотбора

Valeriya Force и Нацотбор-2026: подозрения в сотрудничестве с россиянином

Самый свежий скандал разгорелся во время Нацотбора на Евровидение-2026. Одну из финалисток Valeriya Force заподозрили в сотрудничестве с российским звукорежиссером D.Woo, который работал с артистами, публично поддерживающими войну против Украины.

Информация начала распространяться после того, как в соцсетях появились доказательства возможного профессионального контакта артистки с россиянином уже после начала полномасштабного вторжения. В частности, речь шла об упоминании ее музыки в его публикациях и старых псевдонимах, под которыми он якобы с ней сотрудничал.

Сама Valeriya Force публично ситуацию не комментировала, одновременно журналисты обратились за объяснениями к ее команде и Общественного. Скандал в очередной раз актуализировал вопрос: может ли артист, который претендует представлять Украину, иметь какие-либо профессиональные связи с представителями страны-агрессора.



Valeriya Force могла сотрудничать с россиянином / Скриншот из телеграма Богдана Беспалова

ENLEO и Нацотбор-2025: скандал из-за российской музыки

В 2025 году волну критики вызвал участник ENLEO. Причиной стало его заявление о том, что он продолжает слушать российскую музыку. Формально это не нарушало правил Нацотбора, однако в обществе такая позиция вызвала резко негативную реакцию.

После лет полномасштабной войны вопрос культурного бойкота России стал принципиальным для многих украинцев. Поэтому даже личные музыкальные предпочтения артиста были восприняты как сигнал о ценностях, которые он транслирует.

Сбои в Дии во время Нацотбора-2024

В 2024 году главный скандал Нацотбора был связан не с артистами, а с техническими проблемами голосования. Украинцы выбирали победителя через приложение Дія, однако система не выдержала нагрузки.

Из-за рекордного количества пользователей приложение работало с перебоями, а объявление результатов пришлось отложить. Голосование продлили почти на сутки. По официальным данным, участие в нем приняли более 1,1 миллиона украинцев – в разы больше, чем в предыдущие годы.

Хотя организаторы отметили, что прозрачность результатов не пострадала, скандал снова поставил под сомнение техническую готовность цифровых инструментов к таким масштабным событиям.

Алина Паш и Нацотбор-2022: победа, завершившаяся дисквалификацией

Один из самых болезненных скандалов последних лет произошел в 2022 году. Победу на Нацотборе получила Алина Паш, однако вскоре после финала выяснилось, что она могла предоставить поддельные документы о законном пересечении границы во время поездки в аннексированный Крым.

Ситуацию осложнила и путаница с баллами во время объявления результатов – тогда зрители не могли видеть полный подсчет голосов. После проверки Общественное приняло решение дисквалифицировать артистку.

Право представлять Украину передали Kalush Orchestra, которые впоследствии одержали победу на Евровидении-2022. Этот случай стал примером того, как скандал может кардинально изменить судьбу конкурса.

Alina Pash в финале Нацотбора: смотрите видео онлайн

LAUD и нарушение правил Нацотбора

В том же 2022 году с соревнования сняли артиста LAUD. Причина – грубое нарушение правил: конкурсная песня была обнародована до официально разрешенного срока. Организаторы подчеркнули, что правила одинаковы для всех, а их несоблюдение автоматически влечет за собой дисквалификацию – независимо от имени или опыта артиста.

LAUD – Head Under Water: слушайте песню онлайн

MARUV и Нацотбор-2019: скандал, оставивший Украину без Евровидения

В 2019 году Украина оказалась в беспрецедентной ситуации. Победительницей Нацотбора стала MARUV, однако она отказалась подписывать контракт с НОТУ из-за условий, предусматривающих отказ от гастролей в России и передачу прав на песню.

После этого от участия отказались и другие финалисты – Freedom Jazz, KAZKA и Brunettes Shoot Blondes. В результате Украина впервые за много лет не поехала на Евровидение, а сам Нацотбор назвали одним из самых скандальных в истории.

TAYANNA и подозрения в фонограмме

Еще один резонансный момент произошел во время Нацотбора-2018. Член жюри Андрей Данилко публично заявил, что имеет подозрения относительно использования фонограммы в выступлении TAYANNA.

Инцидент перерос в эмоциональный спор прямо на сцене. Певица спела часть композиции без музыки и доказала, что исполняла песню вживую. Хотя скандал был улажен, этот момент надолго запомнился зрителям.

TAYANNA в финале Нацотбора-2018: смотрите видео онлайн

AGHIAZMA: обнуление голосов и обвинения организаторов

Во время Нацотбора-2017 громкий скандал вспыхнул вокруг группы AGHIAZMA. Эпатажный коллектив привлек внимание зрителей ярким образом и нестандартным номером. Впрочем, путь к успеху для музыкантов оказался омраченным громким скандалом.

Тогда телеканал СТБ заявил, что группа якобы пыталась воспользоваться технологиями накрутки голосов, в связи с чем организаторы приняли решение аннулировать результаты голосования за коллектив.

После этого правила онлайн-голосования для участников Нацотбора на Евровидение-2017 ужесточили, однако технические проблемы полностью устранить так и не удалось. В определенный момент СТБ даже был вынужден временно приостановить голосование, пока все сбои не удалось ликвидировать.

"Гринджолы" и политическая песня на Евровидении-2005

Первый большой скандал в хронологии связан с группой "Гринджолы", которая представляла Украину в 2005 году. Песню "Вместе нас много, нас не преодолеть" расценили как политическую, что противоречило правилам конкурса. Участникам предложили изменить слова или выступить с другой песней. В результате они таки исполнили на международной сцене "Разом нас багато" на английском языке, но куплет оставили на украинском. На конкурсе украинцам тогда удалось занять 19-е место.

"Гринджолы" на Евровидении: смотрите видео онлайн