Помолвка MELOVIN, равнодушие Поляковой и Ефросининой: 10 самых громких скандалов ноября

Ноябрь стал очень насыщенным месяцем для артистов шоу-бизнеса. Громких событий было множество, а новый скандал разгорался в сети чуть ли не каждую неделю. Украинцы в очередной раз напоминали звездам о важности Дня памяти жертв голодоморов, а знаменитости то удивляли своим поведением, то устраивали настоящий бум в соцсетях.

24 Канал расскажет о самых громких событиях, произошедших в этом месяце. Коррупционные скандалы, возвращение Нацотбора, обвинения в плагиате, – обо всем этом и многом другом читайте дальше.

К слову Придется делать ринопластику, – PARFENIUK пригрозил сломать нос девушке

Звезды отказались выступать на концертах "Квартала 95"

Коррупционный скандал вокруг Тимура Миндича задел и "Квартал 95", ведь бизнесмен является одним из совладельцев студии. Команда юмористов открестилась от Миндича, но когда в сети появились афиши новогодних концертов "Единого квартала" со звездами, критики избежать не удалось.

Звезды начали массово отказываться от участия в мероприятиях. В частности, хор "Гомон", Надя Дорофеева, KOLA публично заявили, что не будут выступать на концертах "Квартала". В ответ команда студии убрала имена артистов из афиши, чтобы они не переживали информационного давления.

"Квартал 95" был, есть и будет. Мы себя будем защищать. Мы не боимся. Мы продолжаем работать для вас и с вами. 6 – 7 декабря мы ждем вас на наших концертах. Там вы сможете увидеть наше отношение к тому, что происходит, и услышать нашу позицию,

– добавили в команде.

Тина Кароль и "молодая кровь"

Тина Кароль неожиданно засветилась в компании блогера Стаси Макеевой. Дело в том, что певица выступила на дне рождении мамы инфлюенсерки. Поэтому после праздника артистка записала со Стасей и Олегом Машуковским несколько тиктоков.

Однако в соцсетях не все поняли такой шаг Тины Кароль. Ей напомнили о том, что Стася Макеева несколько раз попадала в скандалы и до сих пор общается на русском.

Тина Кароль не отреагировала на хейт, но Стася Макеева на этот раз не промолчала. Она напомнила о своей помощи ВСУ и сообщила, что теперь по понедельникам будет общаться в блоге на украинском языке.

Стася Макеева ответила на критику: видео

Коррупционный скандал с GRISANA

Участница Нацотбора-2025 и певица GRISANA (Анастасия Грицун) попала в скандал из-за родственных связей. В сети появилось заявление от анонима, где утверждалось, что отец артистки – взяточник и заказчик убийств. Вроде бы именно ему объявили о подозрении в июле 2025 года.

Также Анастасия Грицун указана как владелица отеля в Павлограде, который, по словам анонима, достался ее семье из-за угроз.

Все это поставило под вопрос все творчество GRISANA, ведь теперь неизвестно, на какие средства артистка развивает карьеру. Певица заявила, что вся эта информация "искажена и преувеличена" и добавила, что может нести ответственность только за свои действия.

GRISANA также заявила, что отель ей не принадлежит. Но владелицей как имения, так и торговой марки "GRISANA" указана Грицун Анастасия Дмитриевна с одинаковым местом жительства. Сейчас артистка прекратила коммуникации и снялась с премий, на которые ее в этом году номинировали.

Краткая история скандала с GRISANA / Фото из соцсетей

Российское прошлое Ангелины Пичик

Ангелину Пичик знают по видео в тиктоке, где она спрашивает киевлян об истории знакомства с любимыми или сколько средств им нужно для комфортной жизни. И журналист Юрий Смирнов напомнил, что Пичик ранее работала на пророссийских пропагандистских каналах NewsOne и "Наш". Их владелец Евгений Мураев скрывается в Китае, его подозревают в государственной измене.

Эта информация вызвала скандал, ведь уже немало брендов заказали рекламу в Пичик, поставив под риск свою репутацию. Например, маркетплейс Rozetka, который без промедлений прекратил с ней сотрудничество.

Через несколько дней Ангелина Пичик опубликовала видео, где подтвердила, что работала на пропагандистских каналах, но не осознавала масштаба информационной войны. Сейчас она изменила свое мнение относительно многих вещей. К тому же сама пережила 21 день оккупации между Бучей и Бородянкой.

Блогер сказала, что не высказывала позицию раньше, потому что понимала, что ее могут не воспринять, поэтому доказывала это поступками – снимала истории людей, которые пережили оккупацию, и бойцов с ранениями, собирала средства на лечение пенсионерам, помогала военным.

Объяснение Ангелины Пичик: смотрите видео онлайн

MELOVIN обручился с военным

23 ноября MELOVIN шокировал новостью – он обручился с украинским военным Петром Злотей. Боец сделал предложение артисту на Майдане, а MELOVIN ответил "да". По словам MELOVIN, он влюбился с первого взгляда.

Петр Злотя, как рассказал певец, служит добровольцем с начала полномасштабного вторжения, занимался эвакуацией военных, гражданских и домашних животных. Сейчас является боевым медиком.

В сети отреагировали по-разному: многие поддержали и поздравили пару. А кто-то возмутился по поводу такой открытости артиста. Другим показалось неуместным делать предложение на майдане Независимости, где есть фото павших Героев Украины.

Скандал вокруг PARFENIUK и плагиата

18 ноября Илья Парфенюк удивил заявлением о том, что его клип "Врубай" удалили с YouTube из-за жалобы Papa Music. Лейбл обвинил певца в плагиате. PARFENIUK резко высказался о коллегах и обвинил их в грязной игре.

Через несколько дней певец записал видео, в котором уже сам обвинил в плагиате молодого артиста Vova Cigan. Как оказалось, он является подписантом лейбла Papa music. За несколько дней до скандала Вова жаловался, что его новый клип "Хованки" "снес" PARFENIUK по непонятным причинам.

Ты не слышишь, что это моя песня? Или тебе об этом не сказали? Или ты не знаешь, что так делать нельзя? Тогда вопрос к твоей команде: Papa Music, почему вы не научили артиста, что заниматься плагиатом – это плохо?

– сказал Парфенюк в ролике.

PARFENIUK обратился к Vova Cigan: смотрите видео онлайн

Илья пожаловался, что после того, как конфликт вышел в публичное пространство, ему начали массово писать боты. Но похоже, что сейчас ситуация разрешилась. Ведь и клип "Хованки", и "Врубай" уже доступен на платформе.

Концерт в День памяти жертв голодоморов

В каждую четвертую субботу ноября в Украине – День памяти жертв голодоморов. Эта дата напоминает о преступлениях советской власти против украинского народа и чтит память миллионов умерших. В этот день Оля Цибульская выступила с концертом в городе Теплик Винницкой области.

После мероприятия певица столкнулась с хейтом в свою сторону. Впоследствии Цибульская вышла на связь и объяснила, что концерт начался с минуты молчания, а развлекательную часть программы с выступления убрали.

Певица попросила отнестись с пониманием к ее решению из-за отключения света, приобретенные билеты, постоянные переносы.

Оля Цибульская о концерте в памятную дату: смотрите видео онлайн

Украшения "Пять колосков" от BEVZA

Украинский бренд BEVZA за несколько дней до Дня памяти жертв голодоморов представил набор елочных украшений "Пять колосков" – четыре золотых и один черный, "обожженный". В бренде указали, что колоски символизируют силу земли, труд и свет в темные времена.

BEVZA столкнулись с волной критики. Ведь именно закон "о пяти колосках", принятый в августе 1932 года, привел к Голодомору и погубил жизни миллионов украинцев. Пользователи в комментариях подчеркнули: колосок – это не элемент эстестики, а символ трагедии, голода и смертей.

Символ с исторической травмой нельзя превращать в "елочное украшение". Превратить это в "сувенир для праздников" = тривиализация геноцида,

– подчеркнула маркетолог София Дудчак.

Светлана Бевза отреагировала на критику и напомнила, что команда создает колосок с 2018 года. Смысл сета украшений – это, по ее мнению, память о каждом погибшем украинце и уважение цене, которую мы платим ради праздника. Однако бренд все-таки убрал из продажи украшения.

Краткая история скандала с BEVZA / Фото из соцсетей

Равнодушие к песне, посвященной погибшим воинам

Финал сезона "Лиги смеха" завершался символично - Иван Люленов напоследок пел рождественскую песню "Отдаю". В ней есть щемящие строки: "Верни тех, кто на небесах, ангелами". Тем временем Маша Ефросинина и Оля Полякова смеялись. Этот фрагмен из выпуска начали распространять в соцсетях и критиковать ведущую и певицу.

Поведение Маши и Оли удивило сеть: видео

Кто-то также заметил, что и некоторые другие юмористы веселились, пока кто-то сдерживал слезы на глазах. Песню "Отдаю" Иван Люленов впервые спел для военных медиков на Запорожском направлении. В сети предполагают, что она посвящена павшим воинам. Маша и Оля никак не отреагировали на критику.

Первый скандал Нацотбора

24 ноября наконец объявили список участников Нацотбора на Евровидение-2026. Впоследствии оказалось, что в лонглист также должен был попасть MELOVIN – но на следующий день после звонка Джамалы он отказался от участия. Артист снял свою кандидатуру из-за того, что находится в концертном туре. Исполнитель поддержал KHAYAT и призвал дать дорогу молодым.

19-го мне звонит Джамала и поздравляет с тем, что я прошел в лонглист. 20-го я принимаю решение снять свою кандидатуру... – написал MELOVIN.

Правда, эта его фраза вызвала немало эмоций у пользователей Threads. Она стала настоящим мемом: в соцсети другие артисты и пользователи начали пародировать сообщение MELOVIN. А кто-то выразил непонимание: почему Джамала звонила всем, кроме него/нее?

Как сообщение MELOVIN стало мемом / Скриншоты из Threads

Добавим, что скандалы были не только в украинском шоубизнесе, но и за рубежом. Бывший судья "Мисс Вселенная" обвинил победительницу в мошенничестве.