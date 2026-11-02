Певица SKYLERR и адвокат Евгений Пронин поженились: пара показала первые фото с регистрации брака
Украинская певица SKYLERR, настоящее имя которой Валерия Кудрявец, вышла замуж. Избранником артистки стал адвокат Евгений Пронин.
Пара поделилась радостной новостью в совместном посте в инстаграме.
Валерия и Евгений официально стали мужем и женой 1 ноября. Именно в этот день они зарегистрировали брак.
Для особенного события SKYLERR выбрала элегантный образ в минималистичном стиле. Певица надела белое платье с глубоким V-образным вырезом и открытой спиной. Наряд не имел пышной юбки или лишнего декора, а у шеи его дополнял воротник-шарф, который мягко спускался на плечи длинными тканевыми полотнами. Евгений Пронин также выбрал классический образ: черный смокинг, белую рубашку и бабочку.
Пара опубликовала несколько фотографий, сделанных во время регистрации брака, и сообщила, что теперь готовится к свадьбе.
Муж и жена. Следующая остановка – свадьба,
– подписали публикацию Кудрявец и Пронин.
Напомним, в начале октября SKYLERR и Евгений Пронин объявили о помолвке. Ранее певица раскрыла подробности предложения своего возлюбленного.