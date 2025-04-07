"Рекорд, который сложно побить": сколько раз Украина побеждала на Евровидении

Трижды чемпионы, всегда финалисты – так можно охарактеризовать выступления представителей Украины на Евровидении. Наша страна стала первой в 21 веке, кто трижды одерживал победу в песенном конкурсе.

Таким успехом может похвастаться еще Швеция. О том, кто и когда принес победу Украине в Евровидении – читайте в материале Show 24.

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Дебют Украины на Евровидении состоялся в 2003 году, а уже в следующем году наша страна одержала свою первую победу. Руслана Лыжичко с этнической композицией Wild Dances ("Дикие танцы") покорила международную аудиторию. Энергичное выступление, сочетавшее современные ритмы с гуцульскими мотивами, принесло Украине не только победу, но и возможность провести конкурс в Киеве в 2005 году.

Руслана Лыжичко – Wild Dances: смотрите видео онлайн

Вторую победу Украина одержала через 12 лет. Джамала с песней 1944, посвященной депортации крымских татар завоевала первое место на песенном конкурсе. Жюри и зрители высоко оценили эмоциональное исполнение певицы. В общем Джа набрала 534 балла.

Джамала – 1944: смотрите видео онлайн

Третий триумф стал особенно символичным. В 2022 году, в начале полномасштабного российского вторжения, группа Kalush Orchestra с песней Stefania победила в песенном конкурсе. Композиция, сочетающая рэп с украинским фольклором, сначала была посвящена матери фронтмена группы, но в условиях войны приобрела значительно более широкий смысл, став своеобразным гимном для всех украинских матерей.

Kalush Orchestra – Stefania: смотрите видео онлайн

В этом году Украину на Евровидении будет представлять группа Ziferblat с песней Bird of Pray. Коллектив выступит в первом полуфинале 13 мая под пятым номером. Финал конкурса, который будет принимать Швейцария, состоится 17 мая.

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