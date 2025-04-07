Таким успіхом може похвалитися ще Швеція. Про те, хто і коли приніс перемогу Україні у Євробаченні – читайте в матеріалі Show 24.

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Дебют України на Євробаченні відбувся у 2003 році, а вже наступного року наша країна здобула свою першу перемогу. Руслана Лижичко з етнічною композицією Wild Dances ("Дикі танці") підкорила міжнародну аудиторію. Енергійний виступ, що поєднував сучасні ритми з гуцульськими мотивами, приніс Україні не лише перемогу, але й можливість провести конкурс у Києві 2005 року.

Руслана Лижичко – Wild Dances: дивіться відео онлайн

Другу перемогу Україна здобула через 12 років. Джамала з піснею 1944, присвяченою депортації кримських татар виборола перше місце на пісенному конкурсі. Журі та глядачі високо оцінили емоційне виконання співачки. Загалом Джа набрала 534 бали.

Джамала – 1944: дивіться відео онлайн

Третій тріумф став особливо символічним. У 2022 році, на початку повномасштабного російського вторгнення, гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania переміг у пісенному конкурсі. Композиція, що поєднує реп з українським фольклором, спочатку була присвячена матері фронтмена гурту, але в умовах війни набула значно ширшого змісту, ставши своєрідним гімном для всіх українських матерів.

Kalush Orchestra – Stefania: дивіться відео онлайн

Цьогоріч Україну на Євробаченні представлятиме гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray. Колектив виступить у першому півфіналі 13 травня під п'ятим номером. Фінал конкурсу, який прийматиме Швейцарія, відбудеться 17 травня.

Зауважимо, раніше ми вже писали, яке місце букмекери пророкують Україні на Євробаченні-2025.