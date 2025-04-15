Кожне шоу, що відбуватиметься у прямому ефірі, матиме унікальну історію. У двох півфіналах та грандіозному фіналі буде своя святкова тематика. Про це пише Show 24 з посиланням на сайт Євробачення.

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Кожен з концертів розповідатиме свою історію, що об'єднана девізом "Ласкаво просимо додому". Адже саме у Швейцарії вперше відбулося Євробачення у 1956 році.

Перший півфінал, 13 травня – "З чого все почалося". У цьому шоу вшанують Швейцарію, де народилось Євробачення.

Другий півфінал, 15 травня – шанувальники Євробачення. На концерті згадуватимуть всіх тих, хто захоплювався та захоплюється конкурсом.

Грандфінал, 17 травня – "Привітаймо нового переможця". 26 країн змагатимуться за скляний кубок, поки інші хвилюватимуться разом зі своїми фаворитами.

Запрошені виконавці на Євробаченні

Щоб відповідати гаслу United by Music (Об'єднані музикою), вступні та інтервальні виступи у 69-му пісенному конкурсі Євробачення об'єднають чимало музичних жанрів і артистів. Організатори обіцяють сюрпризи, швейцарську самобутність та елементи міжнародної попкультури.

У живих шоу виступатимуть колишні представники Швейцарії: Paola, Peter, Sue & Marc, Luca Hänni та Gjon's Tears. Вони об'єднаються й виконають попурі, щоб показати вклад Швейцарії у Євробачення. Додамо, що Gjon's Tears, виступ якого чекають чи не найбільше, представляв Швейцарію у 2021 з піснею Tout l'univers і посів третє місце.

Повернення Gjon's Tears на Євробачення: відео

Не забудуть і про важливу перемогу Nemo у Мальме, яка повернула конкурс "додому". Інші деталі продовжуватимуть оприлюднювати згодом.

Євробаченні-2025 від України виступатиме гурт Ziferblat. Вони з'являться на сцені під номером 5 у першому півфіналі.