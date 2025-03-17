Слава Каминская, которая живет за границей, призналась, планирует ли возвращаться в Украину

После начала полномасштабного вторжения России экс-солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская перебралась за границу. В то же время в новом интервью она призналась, скучает ли по Родине.

Поэтому, стало известно, планирует ли звезда в ближайшее время возвращаться в Украину. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал "Кукуха шоу".

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Так, выяснилось, что последний раз Слава была в Украине полтора года назад, но пока обживается за границей, где с ней есть дети и любимый.

Ну конечно, скучаю (по Украине – 24 Канал). Чем больше времени проходит, тем больше эти эмоции притупляются. Потому что ты все равно обживаешься каким-то бытом. И этот быт тебя поглощает. Мне пока что здесь комфортно,

– рассказала исполнительница.

Она также добавила, что вообще сейчас не очень любит дальние дороги, потому что это слишком долго для нее.

"Кукуха шоу": смотрите видео онлайн

Заметим, судя по фото в инстаграме Слава Каминская вместе с сыном Леонардом, дочкой Лаурой и новым бойфрендом-эстонцем живут на острове Тенерифе, где общаются на испанском языке. Артистка отметила, что много времени начала уделять семье и сейчас ее "дети нашли маму".

Что интересно, шоумен Слава Демину рассекретил, вышла ли Слава Каминская замуж.