Внучка Софии Ротару развлеклась в Куршевеле с дочерью российского бизнесмена

Внучка Софии Ротару, модель София Евдокименко, побывала на элитном горнолыжном курорте Франции Куршевеле. Девушка отдыхала в компании российского блогера Дианы Манасир.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Софии. Она поделилась с подписчиками серией фотографий и видео из Куршевеля, где засветилась и россиянка.

София Евдокименко и Диана Манасир сделали фото в зеркале во время шопинга.

София Евдокименко и Диана Манасир / Фото из инстаграма модели

В воскресенье в своем телеграмм-канале, который модель ведет на русском языке, она сообщила, что отдых в Куршевеле подходит к завершению. По словам Софии, во время поездки она убедилась, "как важно иметь своих".

Дурачиться с умными – редкая роскошь. Быть собой рядом с теми, кто понимает с полуслова, – настоящий подарок. Сердце теплое. Энергии через край. Хочется творить!,

– написала внучка Софии Ротару.

Заметим, что Диана Манасир – дочь российского бизнесмена иорданского происхождения Заида Монасира, который является основателем строительной компании "Стройгазконсалтинг" и Manaseer Group. В своем инстаграме блогер публикует фотографии и видео из Москвы. Также, похоже, она имеет бизнес в России – дом флористики и декора.

