13 декабря, 19:16
4

О чем песня "Мотанка", с которой Украина поехала на Детское Евровидение-2025

Мария Примыч
Основні тези
  • София Нерсесян победила в Национальном отборе на Евровидение-2025 и представит Украину на конкурсе в Тбилиси.
  • Она исполнит песню "Мотанка", которая является манифестом о помощи от украинских детей защитить их жизни.

Финал Детского Евровидения-2025 проходит 13 декабря в Тбилиси. В этом году Украина представляет 10-летняя София Нерсесян.

На сцене Евровидения София исполнит песню "Мотанка". О чем трек – читайте в материале 24 Канала

Песня "Мотанка" – о мощном украинском обереге, который при рождении дети получают от матерей. По легенде, когда ребенка ждет опасность, у мотанки светятся ниточки. Трек, с которым София Нерсесян будет представлять Украину на Евровидении-2025, – манифест о помощи от украинских детей защитить их жизни.

Текст песни "Мотанка"

  • Автор музыки и текст: Светлана Тарабарова
  • Автор аранжировки: Александр Сосин

Мотанка, мота-мота-мотанка, 
Мотанка-мота мота-мотанка. 
Мотанка, мота-мота-мотанка, 
Мотанка-мота мота-мотанка.

Мотанка-лялечка НЕ СПИТЬ, 
Ниточки світяться – Віра горить.

Тщщщщщ… 
Мота-мота, 
Мота-мота, 
Мота-мота, 
Мота-мота.

Ой люлі-люлі, ой люлі-лі, 
Коло вікон не ходи, не ходи. 
Коло вікон там не сон, дрімота, 
Коло вікон вже давно темнота.

Та я тебе, темрява, не боюсь, 
Голос мій чуєш – за світло борюсь. 
Мотанка лялечка НЕ СПИТЬ, 
Ниточки світяться – Віра горить.

Мота-мота-мотанка моя, 
Збережи, прошу, моє життя. 
Мота-мота-мотанка, прошу, 
Замість сліз дай теплого дощу.

Mota-mota-motanka, my own, 
Save my life, don’t leave me all alone. 
Mota, mota-motanka, I pray, 
Trade my tears for warm rain on the way.

Замість сліз дай теплого, замість сліз дай теплого… теплого дощу…

Тщщщщщ… 
Мота-мота, 
Мота-мота.

Мотанку – лялечку, 
Що мені змалечку 
Рідненькі рученьки мами дали. 
Темною нічкою най захистить тебе Мотанка-лялечка 
– твій Оберіг

Ой люлі-люлі, ой люлі-лі, 
Різні у мотанки є кольори. 
Мотанка лялечка НЕ СПИТЬ 
Ниточки світяться – Віра горить

Мота-мота-мотанка моя, 
Збережи, прошу, моє життя. 
Мота-мота-мотанка, прошу, 
Замість сліз дай теплого дощу.

Mota-mota-motanka, my own, 
Save my life, don’t leave me all alone. 
Mota, mota-motanka, I pray, 
Trade my tears for warm rain on the way.

Мотанка, мота-мота-мотанка, 
Мотанка-мота мота-мотанка. 
Мотанка, мота-мота-мотанка, 
Мота-мота Мотанка

Тщщщщщ – Мота, Мота.

София Нерсесян – "Мотанка": смотрите видео онлайн

Что известно о Софии Нерсесян?

  • София Нерсесян родом из Киева. Папа девочки – из Армении, а мама – из Украины.

  • Юная артистка обожает петь с детства, а этот талант передался ей от папы и дедушки.

  • Во время полномасштабного вторжения София занимается волонтерством. На помощь военным она уже передала более 13 миллионов гривен.

  • В прошлом году Нерсесян пробовала свои силы на Национальном отборе на Евровидение, однако победу одержал Артем Котенко с песней Hear Me Now. Мальчик занял 3 место на конкурсе в Мадриде (Испания).