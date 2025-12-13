Укр Рус
13 грудня, 19:16
3

Про що пісня "Мотанка", з якою Україна поїхала на Дитяче Євробачення-2025

Марія Примич
Основні тези
  • Софія Нерсесян перемогла в Національному відборі на Євробачення-2025 та представить Україну на конкурсі в Тбілісі.
  • Вона виконає пісню "Мотанка", яка є маніфестом про допомогу від українських дітей захистити їхні життя.

Фінал Дитячого Євробачення-2025 проходить 13 грудня у Тбілісі. Цього року Україну представляє 10-річна Софія Нерсесян.

На сцені Євробачення Софія виконає пісню "Мотанка". Про що трек – читайте у матеріалі 24 Каналу

Пісня "Мотанка" – про потужний український оберіг, який при народженні діти отримують від матерів. За легендою, коли на дитину чекає небезпека, у мотанки світяться ниточки. Трек, з яким Софія Нерсесян представлятиме Україну на Євробаченні-2025, – маніфест про допомогу від українських дітей захистити їхні життя.

Текст пісні "Мотанка"

  • Автор музики та текст: Світлана Тарабарова
  • Автор аранжування: Олександр Сосін

Мотанка, мота-мота-мотанка, 
Мотанка-мота мота-мотанка. 
Мотанка, мота-мота-мотанка, 
Мотанка-мота мота-мотанка.

Мотанка-лялечка НЕ СПИТЬ, 
Ниточки світяться – Віра горить.

Тщщщщщ… 
Мота-мота, 
Мота-мота, 
Мота-мота, 
Мота-мота.

Ой люлі-люлі, ой люлі-лі, 
Коло вікон не ходи, не ходи. 
Коло вікон там не сон, дрімота, 
Коло вікон вже давно темнота.

Та я тебе, темрява, не боюсь, 
Голос мій чуєш – за світло борюсь. 
Мотанка лялечка НЕ СПИТЬ, 
Ниточки світяться – Віра горить.

Мота-мота-мотанка моя, 
Збережи, прошу, моє життя. 
Мота-мота-мотанка, прошу, 
Замість сліз дай теплого дощу.

Mota-mota-motanka, my own, 
Save my life, don’t leave me all alone. 
Mota, mota-motanka, I pray, 
Trade my tears for warm rain on the way.

Замість сліз дай теплого, замість сліз дай теплого… теплого дощу…

Тщщщщщ… 
Мота-мота, 
Мота-мота.

Мотанку – лялечку, 
Що мені змалечку 
Рідненькі рученьки мами дали. 
Темною нічкою най захистить тебе Мотанка-лялечка 
– твій Оберіг

Ой люлі-люлі, ой люлі-лі, 
Різні у мотанки є кольори. 
Мотанка лялечка НЕ СПИТЬ 
Ниточки світяться – Віра горить

Мота-мота-мотанка моя, 
Збережи, прошу, моє життя. 
Мота-мота-мотанка, прошу, 
Замість сліз дай теплого дощу.

Mota-mota-motanka, my own, 
Save my life, don’t leave me all alone. 
Mota, mota-motanka, I pray, 
Trade my tears for warm rain on the way.

Мотанка, мота-мота-мотанка, 
Мотанка-мота мота-мотанка. 
Мотанка, мота-мота-мотанка, 
Мота-мота Мотанка

Тщщщщщ – Мота, Мота.

Софія Нерсесян – "Мотанка": дивіться відео онлайн

Що відомо про Софію Нерсесян?

  • Софія Нерсесян родом з Києва. Тато дівчинки – з Вірменії, а мама – з України.

  • Юна артистка обожнює співати з дитинства, а цей талант передався їй від тата і дідуся.

  • Під час повномасштабного вторгнення Софія займається волонтерством. На допомогу військовим вона вже передала понад 13 мільйонів гривень.

  • Торік Нерсесян пробувала свої сили на Національному відборі на Євробачення, однак перемогу здобув Артем Котенко з піснею Hear Me Now. Хлопчик посів 3 місце на конкурсі в Мадриді (Іспанія). 