Про що пісня "Мотанка", з якою Україна поїхала на Дитяче Євробачення-2025

Фінал Дитячого Євробачення-2025 проходить 13 грудня у Тбілісі. Цього року Україну представляє 10-річна Софія Нерсесян.

На сцені Євробачення Софія виконає пісню "Мотанка". Про що трек – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Пісня "Мотанка" – про потужний український оберіг, який при народженні діти отримують від матерів. За легендою, коли на дитину чекає небезпека, у мотанки світяться ниточки. Трек, з яким Софія Нерсесян представлятиме Україну на Євробаченні-2025, – маніфест про допомогу від українських дітей захистити їхні життя.

Текст пісні "Мотанка"

Автор музики та текст : Світлана Тарабарова

: Світлана Тарабарова Автор аранжування: Олександр Сосін

Мотанка, мота-мота-мотанка,

Мотанка-мота мота-мотанка.

Мотанка, мота-мота-мотанка,

Мотанка-мота мота-мотанка.

Мотанка-лялечка НЕ СПИТЬ,

Ниточки світяться – Віра горить.

Тщщщщщ…

Мота-мота,

Мота-мота,

Мота-мота,

Мота-мота.

Ой люлі-люлі, ой люлі-лі,

Коло вікон не ходи, не ходи.

Коло вікон там не сон, дрімота,

Коло вікон вже давно темнота.

Та я тебе, темрява, не боюсь,

Голос мій чуєш – за світло борюсь.

Мотанка лялечка НЕ СПИТЬ,

Ниточки світяться – Віра горить.

Мота-мота-мотанка моя,

Збережи, прошу, моє життя.

Мота-мота-мотанка, прошу,

Замість сліз дай теплого дощу.

Mota-mota-motanka, my own,

Save my life, don’t leave me all alone.

Mota, mota-motanka, I pray,

Trade my tears for warm rain on the way.

Замість сліз дай теплого, замість сліз дай теплого… теплого дощу…

Тщщщщщ…

Мота-мота,

Мота-мота.

Мотанку – лялечку,

Що мені змалечку

Рідненькі рученьки мами дали.

Темною нічкою най захистить тебе Мотанка-лялечка

– твій Оберіг

Ой люлі-люлі, ой люлі-лі,

Різні у мотанки є кольори.

Мотанка лялечка НЕ СПИТЬ

Ниточки світяться – Віра горить

Мота-мота-мотанка моя,

Збережи, прошу, моє життя.

Мота-мота-мотанка, прошу,

Замість сліз дай теплого дощу.

Mota-mota-motanka, my own,

Save my life, don’t leave me all alone.

Mota, mota-motanka, I pray,

Trade my tears for warm rain on the way.

Мотанка, мота-мота-мотанка,

Мотанка-мота мота-мотанка.

Мотанка, мота-мота-мотанка,

Мота-мота Мотанка

Тщщщщщ – Мота, Мота.

Софія Нерсесян – "Мотанка": дивіться відео онлайн

