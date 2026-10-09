София Орел представит Украину на конкурсе "Мисс Земля 2026": что известно о юной участнице

Стало известно, кто будет представлять Украину на престижном международном конкурсе красоты "Мисс Земля 2026" (Miss Earth), посвященном экологической миссии. Финал конкурса состоится в декабре 2026 года на Филиппинах. Рассказываем о нашей представительнице.

Украину на этом конкурсе будет представлять 19-летняя София Орел, обладательница титула "Мисс Украина Земля 2025". Девушка начала свою модельную карьеру еще совсем юной – ей было всего 13 лет. Сегодня, в свои 19 лет, София уже успела побывать и поработать в Китае, Тайване, в Корее, Испании, Италии и Португалии.



София Орел будет представлять Украину на конкурсе "Мисс Земля 2026" / Фото из инстаграма модели

Параллельно с развитием модельной карьеры девушка учится на 3 курсе Киевского университета имени Бориса Гринченко по специальности "Испанская филология". София рассказала "Умань стрим", что всегда открыта новому и любит разные занятия.

Мне нравится вокал, танцы, а также психология,

– рассказала девушка.



19-летняя София Орел / Фото из инстаграма модели

София – универсальная модель. Она может выйти на подиум, а также работает фотомоделью. За плечами девушки немало различных кампаний известных брендов. Сегодня София готовится к масштабному конкурсу красоты "Мисс Земля 2026". Девушка получила титул "Мисс Украина. Земля" во время конкурса "Мисс Украина 2025".



"Мисс Украина. Земля 2025" София Орел / Фото из инстаграма модели

Организаторы конкурса "Мисс Земля 2026" представили Софию Орел как девушку, которая стремится заботиться о людях и планете. Говорят, что через восстановление окружающей среды, сострадание и надежду София стремится показать: когда мы исцеляем Землю, мы возвращаем надежду людям.

Ее деятельность – это любовь в действии, направленная на восстановление природы там, где война оставила свои следы. Она напоминает, что даже самая маленькая забота способна помочь восстановить утраченное,

– говорится в сообщении.



София Орел поедет на конкурс "Мисс Земля 2026" / Фото из инстаграма Miss Earth

Конкурс "Мисс Земля" считается одним из самых престижных конкурсов красоты на планете. Его основала 3 апреля 2001 года филиппинская компания Carousel Productions. Именно Филиппины являются главной ареной проведения мероприятия. Помимо главной номинации, три участницы также получают титулы, названные в честь стихий: "Мисс Воздух", "Мисс Вода" и "Мисс Огонь".

Кстати, в том году Украина впервые завоевала титул "Вице-Мисс Земля" на конкурсе на Филиппинах. Читайте, кто представлял нашу страну на этом мероприятии.