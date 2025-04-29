За границей или в Украине: сестра Софии Ротару сообщила, где на самом деле находится певица
- София Ротару находится в Украине, а не в Италии или США.
- Сестра певицы, Аурика Ротару, сообщила, что со здоровьем Софии Михайловны все в порядке.
Певица Аурика Ротару рассказала о том, где сейчас находится ее сестра, и опровергла многочисленные слухи. Также она призналась, как София Ротару реагирует на войну в Украине.
Известная эстрадная артистка София Ротару избегает публичности после начала полномасштабного вторжения России. В сети ходили разные слухи относительно того, где она живет сейчас – в Италии, США или Украине. И сестра певицы, Аурика Ротару, раскрыла правду в комментарии ТСН, передает Show 24.
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По словам Аурики Ротару, ее сестра остается в Украине. Она сообщила, что со здоровьем артистки все в порядке. Сестра Софии Михайловны говорит, что она волнуется из-за войны.
Она, конечно, в Украине. Чувствует себя нормально. Так же, как и все украинцы, волнуется за все, что происходит в нашей стране,
– сказала Аурика Ротару.
София и Аурика Ротару / Фото из инстаграма Софии Ротару
Заметим, что София Ротару в октябре 2024 года намекнула, что находится в Киеве. Она показала фото с могилы покойного мужа, который похоронен на Байковом кладбище.
Почему София Ротару молчит о войне
- София Ротару лишь изредка в сториз реагирует на массированные обстрелы. По мнению режиссера Семена Горова, от артистки не стоит требовать большего, поскольку она "советский человек".
- Певица Оксана Билозир тоже считает, что София Ротару имеет право на свою позицию. Украинцы же должны быть благодарны артистке за ее творчество и развитие культуры.