От эмоциональных заявлений до полной тишины: что София Ротару говорила о войне в Украине

После начала полномасштабного вторжения России в Украину большинство знаменитостей и публичных лиц считали необходимым высказаться относительно войны. Но если одни неоднократно ее осуждали, собирали средства для защитников, волонтерили, другие ограничивались более лаконичными и сдержанными заявлениями.

София Ротару в 2022 году оказалась в центре внимания не просто как легенда украинской музыки, а как публичное лицо, от которого ожидали четкой позиции. Как реагировала артистка и что говорила о войне России с Украиной – читайте в материале 24 Канала.

Какой позиции придерживалась Ротару после 2014 года?

Война на востоке Украины не стала толчком для звезд прекратить связи с Россией. Большинство придерживались так называемой "аполитичной" позиции, а некоторые продолжали ездить в страну-агрессора на заработки.

Среди них была и София Ротару. После 2014 и до 2022 года София Ротару не сделала ни одного публичного заявления. Однако о ее позиции отзывались другие.

В 2015 году Лидия Ротару (Хлябич) в интервью "Бульвару Гордона" сказала, что ее сестра поддерживает Украину. Ведь они проживают здесь, это их Родина. Сама Лидия Михайловна отметила, что вместе с семьей финансово и материально помогала защитникам.

Она помогала деньгами. Я не спрашивала ее об этом, но думаю, что помогала,

– говорила Лидия Ротару.



София и Лидия Ротару, 2025 год, Маршинцы / Фото из фейсбука Лидии Ротару

В 2019 году тогдашний концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что артистка никогда не спонсировала АТО. А интервью сестры он назвал подставным и лживым.

"София Михайловна абсолютно миролюбивый человек. Она никогда бы не спонсировала войну. У нее есть кого спонсировать. У нее пять сестер и братьев, у нее внуки, у нее дети. Внуков надо поставить на ноги, и их она спонсирует. Поэтому все высказывания о том, что она спонсировала войну – абсолютная ложь", – заявил тогда Сергей Лавров.

Добавим, что в декабре 2018 года София Ротару отказалась от гастролей в России из-за военного положения в Украине. И по словам концертного директора, на самом деле артистка побоялась провокаций.

Также Лавров отметил, что Ротару выступает на российском фестивале "Песня года" абсолютно бесплатно, поэтому обвинять ее в "заработках в России" – нельзя. За подобные высказывания он пригрозил судом.

Что говорила София Ротару о полномасштабной войне?

28 февраля 2022 года София Ротару заявила, что находится в Киеве, молится за украинских защитников и мир в Украине. Она призналась, что пишет этот текст (правда, русскоязычный) с дрожащими руками.

Независимость и свобода стоят дорого – это правда, но неужели они стоят того, чтобы российские ракеты уничтожали мирных жителей, детей и разрушали города Украины? Эти факты разрывают мое сердце на куски!

– написала София Михайловна.

Для многих одного этого высказывания оказалось недостаточно. В марте с комментарием вышел ее бывший концертный директор. И важно добавить, что сам он сказал, что уже давно с Софией Михайловной не общался.

"Она всегда была аполитичной, старалась избегать разговоров на эти темы. Она – народная артистка СССР и одинаково хорошо относилась ко всем бывшим союзным республикам", – именно так Сергей Лавров объяснил ее молчание по поводу войны.

Летом того же года София Ротару показала фото из Маршинцев, где она родилась. В свой день рождения она поделилась, что ее родное село – это место силы. Артистка призвала присоединиться к благотворительному проекту, к которому и сама приобщалась от начала полномасштабной войны.

Я не привыкла помогать "на публику", а просить о помощи мне еще сложнее. Но именно в этот день, вместе с вашими теплыми поздравлениями и словами поддержки, хочу обратиться с просьбой поддержать тех, кому сейчас трудно, кто действительно нуждается в нашей помощи. Давайте вместе сделаем это доброе дело! Где бы мы не находились и на каком бы языке не разговаривали..

– писала Ротару.



София Ротару в Маршинцах / Фото из инстаграма Софии Ротару

С тех пор София Ротару опубликовала лишь одно сообщение – кадры со своей прогулки по Киеву в августе 2025, когда ей исполнилось 78 лет. Также важно отметить, что певица часто реагировала на массированные обстрелы Россией Украины. Она публиковала лаконичные инстаграм-сториз с фото пострадавшего города,.

По словам Аурики Ротару, София Михайловна проживает в Киеве в своем доме. Сейчас она не выступает и не дает интервью. Ведущий Алексей Суханов объяснил это тем, что певица сейчас "не в том состоянии".

"Я бы хотел записать интервью с Софией Михайловной. Она отказывается. Она очень хочет говорить, но, поверьте мне, сейчас пока есть одно обстоятельство, которое ей мешает. Она не просто так молчит, как мне объяснили", – говорил Суханов.



София Ротару в Киеве / Фото из инстаграма Софии Ротару

На днях продюсер Сергей Лавров снова дал комментарий российским пропагандистским СМИ об артистке. Он заявил, что Софии Ротару до сих пор поступают многочисленные предложения о выступлениях. Но какие бы суммы не озвучивали, звезда отказывается.

Недавно предлагали 200 тысяч евро за пять песен, выступление в Дубае, но она отказалась. Говорит: "Пока продолжаются боевые действия, не время для концертов",

– сказал российский продюсер.

Какова истинная позиция Софии Ротару – остается делать выводы самостоятельно. Певица не стала разбрасываться комментариями, но и в стороне не осталась. Однако София Михайловна дает четкие сигналы, – в частности, она до сих пор остается в Украине. Возможно, ближайшее время знаменитость таки решится на большое интервью.