Софія Ротару у 2022 році постала у центрі уваги не просто як легенда української музики, а як публічна особа, від якої очікували чіткої позиції. Як реагувала артистка та що говорила про війну Росії з Україною – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Якої позиції дотримувалась Ротару після 2014 року?

Війна на сході України не стала поштовхом для зірок припинити зв'язки з Росією. Більшість дотримувалися так званої "аполітичної" позиції, а дехто продовжував їздити в країну-агресорку на заробітки.

Серед них була й Софія Ротару. Після 2014 та до 2022 року Софія Ротару не зробила жодної публічної заяви. Однак про її позицію відгукувалися інші.

У 2015 році Лідія Ротару (Хлябіч) в інтерв'ю "Бульвару Гордона" сказала, що її сестра підтримує Україну. Адже вони проживають тут, це їхня Батьківщина. Сама Лідія Михайлівна зазначила, що разом з сім'єю фінансово та матеріально допомагала захисникам.

Вона допомагала грошима. Я не питала її про це, але думаю, що допомагала,

– казала Лідія Ротару.



Софія та Лідія Ротару, 2025 рік, Маршинці / Фото з фейсбуку Лідії Ротару

У 2019 році тодішній концертний директор Софії Ротару Сергій Лавров заявив, що артистка ніколи не спонсорувала АТО. А інтерв'ю сестри він назвав підставним і брехливим.

"Софія Михайлівна абсолютно миролюбна людина. Вона ніколи б не спонсорувала війну. У неї є кого спонсорувати. У неї п'ять сестер і братів, у неї внуки, у неї діти. Внуків треба поставити на ноги, і їх вона спонсорує. Тому всі висловлювання про те, що вона спонсорувала війну – абсолютна брехня", – заявив тоді Сергій Лавров.

Додамо, що в грудні 2018 року Софія Ротару відмовилась від гастролей в Росії через воєнний стан в Україні. Та за словами концертного директора, насправді артистка побоялася провокацій.

Також Лавров зазначив, що Ротару виступає на російському фестивалі "Пісня року" абсолютно безплатно, тому звинувачувати її у "заробітках в Росії" – не можна. За подібні висловлювання він пригрозив судом.

Що говорила Софія Ротару про повномасштабну війну?

28 лютого 2022 року Софія Ротару заявила, що перебуває в Києві, молиться за українських захисників та мир в Україні. Вона зізналась, що пише цей текст (щоправда, російськомовний) з тремтячими руками.

Незалежність і свобода коштують дорого – це правда, але невже вони варті того, щоб російські ракети знищували мирних жителів, дітей і руйнували міста України? Ці факти розривають моє серце на шматки!

– написала Софія Михайлівна.

Для багатьох одного цього висловлювання виявилось недостатньо. У березні з коментарем вийшов її колишній концертний директор. Та важливо додати, що сам він сказав, що вже давно з Софією Михайлівною не спілкувався.

"Вона завжди була аполітичною, намагалася уникати розмов на ці теми. Вона – народна артистка СРСР і однаково добре ставилася до всіх колишніх союзних республік", – саме так Сергій Лавров пояснив її мовчання щодо війни.

Улітку того самого року Софія Ротару показала фото з Маршинців, де вона народилась. У свій день народження вона поділилась, що її рідне село – це місце сили. Артистка закликала долучитися до благодійного проєкту, до якого і сама долучалась від початку повномасштабної війни.

Я не звикла допомагати "на публіку", а просити про допомогу мені ще складніше. Але саме цього дня, разом із вашими теплими привітаннями та словами підтримки, хочу звернутися з проханням підтримати тих, кому зараз важко, хто справді потребує нашої допомоги. Давайте разом зробимо цю добру справу! Де б ми не знаходилися і якою б мовою не розмовляли…

– писала Ротару.



Софія Ротару в Маршинцях / Фото з інстаграму Софії Ротару

Відтоді Софія Ротару опублікувала лиш один допис – кадри зі своєї прогулянки Києвом у серпні 2025, коли їй виповнилося 78 років. Також важливо зазначити, що співачка часто реагувала на масовані обстріли Росією України. Вона публікувала лаконічні інстаграм-сторіз з фото міста, що постраждало.

За словами Ауріки Ротару, Софія Михайлівна проживає в Києві у своєму будинку. Наразі вона не виступає та не дає інтерв'ю. Ведучий Олексій Суханов пояснив це тим, що співачка зараз "не в тому стані".

"Я б хотів записати інтерв'ю з Софією Михайлівною. Вона відмовляється. Вона дуже хоче говорити, але, повірте мені, зараз поки є одна обставина, яка їй заважає. Вона не просто так мовчить, як мені пояснили", – казав Суханов.



Софія Ротару в Києві / Фото з інстаграму Софії Ротару

Днями продюсер Сергій Лавров знову дав коментар російським пропагандистським ЗМІ про артистку. Він заявив, що Софії Ротару досі надходять численні пропозиції про виступи. Але які б суми не озвучували, зірка відмовляється.

Нещодавно пропонували 200 тисяч євро за п'ять пісень, виступ у Дубаї, але вона відмовилася. Каже: "Поки тривають бойові дії, не час для концертів",

– сказав російський продюсер.

Яка справжня позиція Софії Ротару – залишається робити висновки самостійно. Співачка не стала розкидуватися коментарями, але й осторонь не залишилась. Однак Софія Михайлівна дає чіткі сигнали, – зокрема, вона досі залишається в Україні. Можливо, найближчим часом знаменитість таки наважиться на велике інтерв'ю.