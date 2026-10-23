"Помню и люблю": София Ротару показала архивное фото покойного мужа

Певица София Ротару почтила память своего мужа Анатолия Евдокименко в день годовщины его смерти. Звезда поделилась архивным снимком любимого, которого не стало ровно 24 года назад.

На странице в инстаграме артистка опубликовала портрет своего мужа в молодости. На снимке музыкант и руководитель ансамбля "Червона рута" позирует с вьющимися волосами до плеч и бакенбардами, сдержанно улыбаясь прямо в камеру.

Свой пост знаменитость сопроводила короткой подписью, которую оставила на русском языке.

Помню и люблю,

– написала София Ротару, добавив эмодзи в виде красного сердца.

София Ротару показала фото покойного мужа / Скриншот из Instagram-сторис sofiarotaru.official

Напомним, Анатолий Евдокименко ушел из жизни 23 октября 2002 года – его похоронили на столичном Байковом кладбище. В 2024 году София Ротару посетила могилу любимого и показала фото оттуда.

К слову, Анатолий Евдокименко – единственный мужчина, за которого София Ротару выходила замуж. Их свадьба состоялась 22 сентября 1968 года, и ранее артистка также делилась архивной фотографией того дня.