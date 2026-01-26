Экс-участница "Холостяка-14" объяснила, почему заплатила СТБ штраф в размере 5 тысяч долларов

Обладательница титула "Мисс Украина 2023" София Шамия – одна из самых скандальных участниц 14 сезона "Холостяка". 21-летняя модель дала откровенное интервью, в котором раскрыла определенные детали о проекте.

В программе "Глаза в глаза" Шамия объяснила, почему на самом деле заплатила штраф в размере 5 тысяч долларов телеканалу СТБ. Интервью с экс-участницей "Холостяка" вышло на ютуб-канале Марички Довбенко.

Потому что я просто не делала того, чего хотели. Потому что я решила уйти. Потому что я не создала еще больше шоу. Потому что я на коленях не просила прощения. Просто они хотели шоу, а я этого шоу не дала. Это единственная причина,

– поделилась София Шамия.

Представители телеканала объясняли модели, что она платит штраф за то, что не попрощалась с Тарасом Цимбалюком.

В то же время Маричка Довбенко, которая участвовала в 13 сезоне "Холостяка", утверждает, что в контракте нет пункта, что нужно прощаться с главным героем реалити-шоу. Интервьюерка добавила, что не одна участница прокидала проект, но штраф заплатила только Шамия.

Потому что разозлила. Мне моментами греет душу, что 21-летняя девушка смогла разозлить продюсеров, которым за 30, и заплатила им штраф,

– отметила модель.

София добавила, что в контракте было прописано, что если участница за несколько дней не предупреждает, что хочет уйти из "Холостяка", то платит штраф, поэтому она не могла отказаться.

Никто из участниц не предупреждал за несколько дней. Потому что если ты решаешь уйти, ты уйдешь. Но это формальность. Договор составлен так, что если тебе поставили штраф, то ты будешь платить. А если ты откажешься, заплатишь еще больше,

– объяснила девушка.

Напомним, что после скандального интервью Тараса Цимбалюка Еве Коршик София Шамия требовала у телеканала СТБ и проекта "Холостяк" вернуть ей 5 тысяч долларов. Модель не понимает, почему актеру можно говорить, что у него не возникли чувства ни к одной участнице, а она заплатила штраф за то, что не попрощалась с ним.

Когда и почему София Шамия покинула "Холостяка"?