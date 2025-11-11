Солистка ансамбля "Кралица" покорила исполнением песни "Я не пьяна, я просто влюблена"

Солистка фольклорного ансамбля "Кралица", София, поразила сеть исполнениями новой песни Alena Omargalieva "Я не пьяна, я просто влюблена". Слушатели в восторге от проникновенного голоса девушки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Charivne.info. Издание опубликовало видео, на котором София поет трек Alena Omargalieva.

Кстати Что известно об ансамбле "Кралица", который спел "Я не пьяна, а просто влюблена"

Фольклорный ансамбль "Кралица" исполнил отрывок из песни "Я не пьяна, я просто влюблена" в народном стиле на концерте Alena Omargalieva в Октябрьском Дворце в Киеве. Слушателей настолько впечатлило исполнение коллектива, что теперь они просят выпустить полную версию.

В сети пение солистки Софии называют "волшебным", "искренним" и "настоящим украинским звучанием". Что интересно, песня "Я не пьяна, я просто влюблена" еще не вышла, но отрывок из нее уже заполонил сеть.

София поет "Я не пьяна, я просто влюблена" / видео из инстаграма девушки