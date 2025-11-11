Укр Рус
11 листопада, 10:53
6

Солістка ансамблю "Кралиця" підкорила виконанням пісні "Я не п'яна, я просто закохана"

Марія Примич
Основні тези
  • Солістка ансамблю "Кралиця" Софія вразила слухачів виконанням пісні "Я не п'яна, я просто закохана".
  • Пісня ще не вийшла, але її уривок уже став популярним у мережі.

Солістка фольклорного ансамблю "Кралиця", Софія, вразила мережу виконаннями нової пісні Alena Omargalieva "Я не п'яна, я просто закохана". Слухачі в захваті від проникливого голосу дівчини.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Charivne.info. Видання опублікувало відео, на якому Софія співає трек Alena Omargalieva.

До речі Що відомо про ансамбль "Кралиця", який заспівав "Я не пʼяна, а просто закохана"

Фольклорний ансамбль "Кралиця" виконав уривок з пісні "Я не п'яна, я просто закохана" у народному стилі на концерті Alena Omargalieva в Жовтневому Палаці в Києві. Слухачів настільки вразило виконання колективу, що тепер вони просять випустити повну версію. 

У мережі спів солістки Софії називають "чарівним", "щирим" та "справжнім українським звучанням". Що цікаво, пісня "Я не п'яна, я просто закохана" ще не вийшла, але уривок з неї вже заполонив мережу.

Софія співає "Я не п'яна, я просто закохана" / відео з інстаграму дівчини

Реакція мережі на спів Софії

  • "Боже! Це щось абсолютно прекрасне! Це така краса, від якої хочеться жити та дихати! Другий день сльози з очей та до мурах! Серце перевертається. В цьому співі вся Україна, безмежно дякую вам та всьому колективу".
  • "Сонь, це неймовірно гарно!"
  • "Мед для вух, це божественно".
  • "Ви неймовірна. Тільки вперед, успіхів обіймаю".
  • "Вокалістка в хорі, яка співає основну партію, – неймовірна! Треба зробити її відомою! Alena Omargalieva написала чудову пісню. Додати б хор у вашу студійну версію".
  • "Дівчина з хору має золотий голос".

До речі, в Instagram Stories Alena Omargalieva повідомила, що пісня "Я не п'яна, я просто закохана" вийде 14 листопада.

Alena Omargalieva – "Я не п'яна, я просто закохана" / відео з інстаграму співачки

Що відомо про ансамбль "Кралиця"?

  • Фольклорний ансамбль "Кралиця" заснували на кафедрі фольклористики у Київському національному університеті культури й мистецтв у 1991 році.

  • Художній керівник колективу –  Іван Сінельніков. Назва ансамблю походить від міфічного образу весни – богині рослинності у давніх слов'ян.

  • Колектив досліджує і популяризує народні звичаї, обряди, пісні, хореографію та інструментальну музику України. У репертуар входять народні пісні, записані керівником і студентами.