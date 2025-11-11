Солістка ансамблю "Кралиця" підкорила виконанням пісні "Я не п'яна, я просто закохана"

Солістка фольклорного ансамблю "Кралиця", Софія, вразила мережу виконаннями нової пісні Alena Omargalieva "Я не п'яна, я просто закохана". Слухачі в захваті від проникливого голосу дівчини.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Charivne.info. Видання опублікувало відео, на якому Софія співає трек Alena Omargalieva.

До речі Що відомо про ансамбль "Кралиця", який заспівав "Я не пʼяна, а просто закохана"

Фольклорний ансамбль "Кралиця" виконав уривок з пісні "Я не п'яна, я просто закохана" у народному стилі на концерті Alena Omargalieva в Жовтневому Палаці в Києві. Слухачів настільки вразило виконання колективу, що тепер вони просять випустити повну версію.

У мережі спів солістки Софії називають "чарівним", "щирим" та "справжнім українським звучанням". Що цікаво, пісня "Я не п'яна, я просто закохана" ще не вийшла, але уривок з неї вже заполонив мережу.

Софія співає "Я не п'яна, я просто закохана" / відео з інстаграму дівчини