Солістка ансамблю "Кралиця" підкорила виконанням пісні "Я не п'яна, я просто закохана"
- Солістка ансамблю "Кралиця" Софія вразила слухачів виконанням пісні "Я не п'яна, я просто закохана".
- Пісня ще не вийшла, але її уривок уже став популярним у мережі.
Солістка фольклорного ансамблю "Кралиця", Софія, вразила мережу виконаннями нової пісні Alena Omargalieva "Я не п'яна, я просто закохана". Слухачі в захваті від проникливого голосу дівчини.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Charivne.info. Видання опублікувало відео, на якому Софія співає трек Alena Omargalieva.
Фольклорний ансамбль "Кралиця" виконав уривок з пісні "Я не п'яна, я просто закохана" у народному стилі на концерті Alena Omargalieva в Жовтневому Палаці в Києві. Слухачів настільки вразило виконання колективу, що тепер вони просять випустити повну версію.
У мережі спів солістки Софії називають "чарівним", "щирим" та "справжнім українським звучанням". Що цікаво, пісня "Я не п'яна, я просто закохана" ще не вийшла, але уривок з неї вже заполонив мережу.
Софія співає "Я не п'яна, я просто закохана" / відео з інстаграму дівчини
Реакція мережі на спів Софії
- "Боже! Це щось абсолютно прекрасне! Це така краса, від якої хочеться жити та дихати! Другий день сльози з очей та до мурах! Серце перевертається. В цьому співі вся Україна, безмежно дякую вам та всьому колективу".
- "Сонь, це неймовірно гарно!"
- "Мед для вух, це божественно".
- "Ви неймовірна. Тільки вперед, успіхів обіймаю".
- "Вокалістка в хорі, яка співає основну партію, – неймовірна! Треба зробити її відомою! Alena Omargalieva написала чудову пісню. Додати б хор у вашу студійну версію".
- "Дівчина з хору має золотий голос".
До речі, в Instagram Stories Alena Omargalieva повідомила, що пісня "Я не п'яна, я просто закохана" вийде 14 листопада.
Alena Omargalieva – "Я не п'яна, я просто закохана" / відео з інстаграму співачки
Що відомо про ансамбль "Кралиця"?
Фольклорний ансамбль "Кралиця" заснували на кафедрі фольклористики у Київському національному університеті культури й мистецтв у 1991 році.
Художній керівник колективу – Іван Сінельніков. Назва ансамблю походить від міфічного образу весни – богині рослинності у давніх слов'ян.
Колектив досліджує і популяризує народні звичаї, обряди, пісні, хореографію та інструментальну музику України. У репертуар входять народні пісні, записані керівником і студентами.