Известная певица СолоХа наконец раскрыла правду о том, беременна ли от Тараса Цимбалюка

Недавно в сети активно обсуждали беременность украинской певицы и актрисы СолоХи. Дело в том, что ходили слухи, якобы отцом ее ребенка является Тарас Цимбалюк.

Долгое время знаменитость никак не комментировала эти слухи, а однако на днях решила расставить все точки на "і". Она призналась, в каких отношениях находится с актером и действительно ли беременна от него. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал "Говорит Суханов".

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СолоХа опровергла информацию о том, что отцом ее ребенка является Тарас Цимбалюк Оказывается, недоразумение возникло из-за того, что певица и актер играют супружескую пару в осовремененном спектакле "Наши Кайдаши", где их персонажи ожидают ребенка. Мой ребенок от Тараса Цимбалюка, точнее, от его героя Карпа Кайдашенко, потому что Мотря в спектакле "Наши Кайдаши" действительно беременна. То есть мы пара, но в Кайдашах, а в жизни – конечно нет,

– объяснила исполнительница. Артистка также отметила, что не знает, кто распространил ложную информацию о ее личной жизни, и отметила, что ни ее команда, ни пиарщики Цимбалюка не причастны к этим сплетням.

Интервью с СолоХой: смотрите видео онлайн

На самом деле СолоХа уже более четырех лет находится в отношениях со своим мужем Максимом, который работает в правоохранительных органах. Супруги воспитывают двух дочерей: общего ребенка Евлалию, которой в сентябре 2025 года исполнится два года, и Ариану – дочь певицы от предыдущего брака с мужем Юрием. Вскоре у артистки и Максима родится еще один ребенок. В то же время любимый певицы не хочет быть публичным, поэтому она еще не показывала его. По словам СолоХи, Максим выше нее и имеет спортивное телосложение, поскольку постоянно тренируется.

Что касается Тараса Цимбалюка, то актер недавно стал главным героем 14 сезона шоу "Холостяк", премьера которого запланирована на осень 2025 года. До этого он был дважды женат и имел отношения с дизайнером Светланой Готочкиной.

Накануне наша редакция собрала все, что известно о личной жизни Тараса Цымбалюка и написала об этом подробный материал.