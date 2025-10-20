Украинская певица СолоХа объявила, что подает заявку на Нацотбор на Евровидение-2026. Она раскрыла некоторые подробности о своем конкурсном треке.

Кроме того, "подколола" коллегу Олю Полякову, которая перед тем также говорила о желании принять участие в песенном конкурсе. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу исполнительницы.

Песня будет в моем фирменном стиле – веселая и яркая, как настоящая СолоХа. Думаю, что для моего прохода в лонг-лист хватит просто ее послушать,

– написала артистка.

СолоХа добавила, что для ее участия не нужно менять правила Национального отбора, поскольку она не посещала Россию. Таким образом певица язвительно намекнула на Олю Полякову.

Дело в том, что исполнительница на днях также сделала заявление в своем инстаграме, где отметила, что желает принять участие в Нацотборе, но ее могут не допустить к конкурсу, поскольку она после 2014 года посещала страну-агрессора. В частности, Полякова в 2015 году выступала в Москве.

Заметим, сама СолоХа уже пять раз подавала песни на Нацотбор, однако еще ни разу ей не удавалось попасть в список финалистов.

Что известно об участии СолоХи в Национальном отборе на Евровидение-2025?