Українська співачка СолоХа оголосила, що подає заявку на Нацвідбір на Євробачення-2026. Вона розкрила деякі подробиці про свій конкурсний трек.

Крім того, "підколола" колегу Олю Полякову, яка перед тим також говорила про бажання взяти участь в пісенному конкурсі. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку виконавиці.

Пісня буде у моєму фірмовому стилі – весела та яскрава, як справжня СолоХа. Думаю, що для мого проходу у лонг-лист вистачить просто її послухати,

– написала артистка.

СолоХа додала, що для її участі не потрібно змінювати правила Національного відбору, оскільки вона не відвідувала Росію. У такий спосіб співачка уїдливо натякнула на Олю Полякову.

Річ у тім, що виконавиця днями також зробила заяву у своєму інстаграмі, де зазначила, що бажає взяти участь в Нацвідборі, та її можуть не допустити до конкурсу, оскільки вона після 2014 року відвідувала країну-агресорку. Зокрема, Полякова у 2015 році виступала в Москві.

Зауважимо, сама СолоХа вже п'ять разів подавала пісні на Нацвідбір, проте ще жодного разу їй не вдавалося потрапити у список фіналістів.

