Соломия Витвицкая рассказала, планирует ли уезжать из Киева с месячным сыном

Ведущая Соломия Витвицкая рассказала, планирует ли она покинуть Киев со своим месячным сыном Устимом. Она также призналась, что для нее является сложным в уходе за ребенком во время отключений света.

В своем инстаграме ведущая решила ответить на самые популярные вопросы подписчиков. Соломия, которая буквально месяц назад родила первенца, призналась, что для нее может быть сложным в уходе за ребенком в такие тяжелые времена, и рассказала, как она с этим справляется.

Без света можно прожить, даже с маленьким ребенком, имея зарядные станции, лампы на аккумуляторах, проблем нет. Без воды было бы гораздо хуже,

– говорит Соломия.

Но главное, говорит ведущая, чтобы мы все поддерживали друг друга, чтобы было единство и сплоченность. Что касается планов уехать из Киева, Витвицкая говорит, что пока будет оставаться в столице.

Я пока остаюсь в Киеве, мыслей об отъезде пока нет. Посмотрим, как дальше будут развиваться события, но сейчас мы с Устимом здесь, остаемся дома и верим в ВСУ, ПВО и победу Украины,

– отметила ведущая.



Витвицкая остается в Киеве / скриншот видео

Как известно, в июне этого года Соломия Витвицкая вышла замуж за своего возлюбленного, военнослужащего Алексея Ситайло. Это второй брак для ведущей, ее избранник также был ранее женат и имеет детей от предыдущего брака. Соломия и Алексей знали друг друга еще до полномасштабной войны, но почти не общались – лишь изредка виделись на праздниках у общих друзей.



Соломия Витвицкая с мужем и сыном / Фото из инстаграма solomiyavitvitska

После начала полномасштабной войны ведущая занялась волонтерством, поэтому Алексей время от времени обращался к ней за помощью для своего подразделения. Так они стали больше общаться, и впоследствии у них завязался роман.

Еще на последних месяцах беременности Соломия Витвицкая показала, как продвигается ремонт в ее новой квартире. Ведущая мечтала вернуться из роддома уже в новое красивое жилище.