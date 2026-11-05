Соломия Витвицкая рассказала, планирует ли уезжать из Киева с месячным сыном

В своем инстаграме ведущая решила ответить на самые популярные вопросы подписчиков. Соломия, которая буквально месяц назад родила первенца, призналась, что для нее может быть сложным в уходе за ребенком в такие тяжелые времена, и рассказала, как она с этим справляется.

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Без света можно прожить, даже с маленьким ребенком, имея зарядные станции, лампы на аккумуляторах, проблем нет. Без воды было бы гораздо хуже– говорит Соломия.

Но главное, говорит ведущая, чтобы мы все поддерживали друг друга, чтобы было единство и сплоченность. Что касается планов уехать из Киева, Витвицкая говорит, что пока будет оставаться в столице.

Я пока остаюсь в Киеве, мыслей об отъезде пока нет. Посмотрим, как дальше будут развиваться события, но сейчас мы с Устимом здесь, остаемся дома и верим в ВСУ, ПВО и победу Украины– отметила ведущая.

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Витвицкая остается в Киеве / скриншот видео

Как известно, в июне этого года Соломия Витвицкая вышла замуж за своего возлюбленного, военнослужащего Алексея Ситайло. Это второй брак для ведущей, ее избранник также был ранее женат и имеет детей от предыдущего брака. Соломия и Алексей знали друг друга еще до полномасштабной войны, но почти не общались – лишь изредка виделись на праздниках у общих друзей.

Соломия Витвицкая с мужем и сыном / Фото из инстаграма solomiyavitvitska

После начала полномасштабной войны ведущая занялась волонтерством, поэтому Алексей время от времени обращался к ней за помощью для своего подразделения. Так они стали больше общаться, и впоследствии у них завязался роман.

Еще на последних месяцах беременности Соломия Витвицкая показала, как продвигается ремонт в ее новой квартире. Ведущая мечтала вернуться из роддома уже в новое красивое жилище.