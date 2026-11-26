Телеведущая Соломия Витвицкая поделилась трогательными снимками, приуроченными к второму месяцу жизни сына Устима.

Новыми фотографиями вместе с малышом и любимым, военнослужащим Алексеем Ситайлом, знаменитость поделилась на своей странице в инстаграме.

В фотосессии есть снимки всей семьи вместе, нежные кадры Соломии с мальчиком, трогательные моменты отца с сыном на руках, а также отдельные фото самого крошечного Устима. Для съемки малыша одели в синий комбинезончик с забавной шапочкой и укутали в уютные пеленки.

Телеведущая призналась, что ребенок меняется буквально на глазах:

Устиму 2 месяца. Пока мир для него – это наши руки, голоса и тепло. Он меняется каждый день, так быстро растет и постоянно радует нас своими достижениями: первые улыбки, первые звуки, а мы все это время учимся быть родителями этого маленького мальчика,

– написала Соломия.

По словам ведущей, материнство стало для нее совершенно новым опытом. Они с мужем постепенно учатся понимать сына без слов, хотя без трудностей не обходится. Главным испытанием для Соломии оказалось грудное вскармливание – это взяло немало сил и терпения. А из-за недосыпа и усталости иногда даже возникают сомнения, правильно ли она все делает.

К слову, недавно пара покрестила Устима. Таинство состоялось в Свято-Михайловском Выдубицком монастыре в Киеве в кругу ближайших родственников и друзей.

А тем временем блогер Катерина Лозовицкая, победившая в шоу "Холостяк-12", готовится впервые стать мамой и уже раскрыла пол своего первенца.