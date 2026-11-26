Будущие родители разрезали праздничный торт и увидели синюю начинку, которая предвещала рождение сына. Трогательным видео с праздника блогерша поделилась на своей странице в инстаграме.

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На гендер-пати будущая мамочка сияла в платье с блестками, а ее избранник выбрал стильный белый костюм. Для этого особенного события пара заказала бежевый торт, украшенный цветами эустомы. Только влюбленные увидели синий цвет в разрезе, Екатерина начала эмоционально прыгать от радости. После этого Гидаят поднял жену на руки и закружился в танце.

Под опубликованными кадрами девушка оставила короткую, но очень нежную подпись:

Наш мальчик– написала Лозовицкая.

А в комментариях под публикацией поклонники, друзья и коллеги засыпали будущих родителей теплыми поздравлениями. Они пожелали Екатерине легких родов, а семье – счастливого родительства.

Добавим, что ранее блогерша раскрыла, что первенец должен появиться на свет в конце февраля. Супруги уже решили, что Гидаят будет рядом в родильном зале, чтобы поддержать любимую в самый ответственный момент и разделить первые секунды жизни малыша.

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А вот что касается города, где родится ребенок, планы пары изменились. Сначала влюбленные хотели встретить сына в столице, однако из-за сложной ситуации с безопасностью и постоянного стресса решили выбрать более спокойное место. Сейчас Екатерина и Гидаят временно переехали в Ивано-Франковск. Здесь они планируют спокойно провести последние недели беременности, родить малыша и провести в тишине первый период после родов. В то же время супруги подчеркивают, что не покидают Киев навсегда и обязательно вернутся домой, когда ситуация станет безопаснее.

К слову, Екатерина Лозовицкая уже поделилась и другими подробностями своей беременности.