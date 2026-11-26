Майбутні батьки розрізали святковий торт і побачили синю начинку, яка сповістила про народження сина. Зворушливим відео зі свята блогерка поділилася на своїй сторінці в інстаграмі.

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На гендер-паті майбутня матуся сяяла у сукні з блискітками, а її чоловік обрав стильний білий костюм. Для особливої події пара замовила бежевий десерт, вишукано прикрашений квітами еустоми. Щойно закохані побачили синій колір у розрізі, Катерина почала емоційно стрибати від радості. Після цього Гідаят підхопив дружину на руки та закружляв у танці.

Під опублікованими кадрами дівчина залишила короткий, але дуже ніжний підпис:

Наш хлопчик– написала Лозовицька.

А у коментарях під публікацією шанувальники, друзі та колеги засипали майбутніх батьків теплими привітаннями. Вони побажали Катерині легких пологів, а родині – щасливого батьківства.

Додамо, що раніше блогерка розсекретила, що первісток має з'явитися на світ наприкінці лютого. Подружжя вже вирішило, що Гідаят буде поруч у пологовому залі, аби підтримати кохану в найвідповідальніший момент і розділити перші секунди життя малюка.

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А ось щодо міста, де народиться дитина, плани пари змінилися. Спершу закохані хотіли зустрічати сина у столиці, проте через складну безпекову ситуацію та постійний стрес вирішили обрати тихіше місце. Зараз Катерина та Гідаят тимчасово переїхали до Івано-Франківська. Тут вони планують спокійно провести останні тижні вагітності, народити малюка та побути в тиші перший період після пологів. Водночас подружжя наголошує, що не залишає Київ назавжди і обов'язково повернеться додому, коли це стане безпечніше.

До слова, Катерина Лозовицька вже ділилася й іншими подробицями своєї вагітності.