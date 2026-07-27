46-летняя телеведущая Соломия Витвицкая откровенно рассказала о будущих родах и крещении сына

В апреле 2026 года телеведущая Соломия Витвицкая сообщила, что ждет первенца. Теперь она поделилась подробностями беременности.

Телеведущая в программе "Тур звездами" рассказала, как чувствует себя, где планирует рожать, рассматривает ли партнерские роды, а также ответила, выбрала ли имя для будущего сына и кого хочет видеть крестными родителями.

По словам Витвицкой, беременность проходит хорошо, и сейчас она активно готовится к появлению малыша. Вскоре телеведущая планирует уйти в декретный отпуск.

Рожать Соломия собирается в медицинском центре "Аист", расположенном неподалеку от ее дома.

Телеведущая также призналась, что хотела бы партнерские роды, однако все будет зависеть от того, сможет ли быть рядом ее муж через службу в ВСУ.

Также она рассказала, что еще не определилась с именем сына. По словам телеведущей, ей хочется, чтобы оно было украинским и хорошо сочеталось с фамилией и отчеством.

Кроме этого, супруги еще решают, где будет крестить ребенка. По словам Витвицкой, этот вопрос возник из-за того, что они с мужем принадлежат к разным конфессиям. Отдельно телеведущая высказалась о выборе будущих крестных для ребенка. По словам Витвицкой, они с мужем не планируют выбирать кумовьев по принципу популярности.

Хочется выбрать людей, с которыми тебе тепло, нежно, и с которым будет комфортно малышу общаться,

– сказала Соломия Витвицкая.

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Напомним, 20 июня Соломия Витвицкая официально стала женой отца своего будущего ребенка Алексея Ситайло.