Витвицкая рассказала все детали восстановления "Охматдета": за что она отвечает и какую сумму собрали

Соломия Витвицкая рассказала о восстановлении больницы "Охматдет" после российского удара. Она прокомментировала, чем занимается в благотворительном фонде, какие переводы были осуществлены и стартовали ли работы.

Соломия Витвицкая с лета 2022 года является членом Наблюдательного совета благотворительного фонда "Охматдет – здоровое детство" и одновременно соучредителем фонда. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на интервью ведущей Алине Доротюк.

К слову Соломия Витвицкая честно объяснила, за какие средства приобрела двухкомнатную квартиру в Киеве

По словам ведущей, Наблюдательный совет не имеет отношения к финансам, а только следит, чтобы все было прозрачно и честно. В него также входят Евгений Амиров и Антонина Левчук (Юрий Горбунов вышел из состава Наблюдательного совета).

Сейчас благотворительный фонд "Охматдет – здоровое детство" является плательщиком восстановления нового корпуса "Охматдета", пострадавшего 8 июля от российской атаки.

Наша главная задача – чтобы новый корпус отстроили как можно быстрее, максимально прозрачно и качественно,

– отметила телезвезда.

Как отметила Соломия Витвицкая, на восстановление удалось собрать почти 379 миллионов гривен, а сейчас на счетах фонда около 400 миллионов. На запрос застройщика 24 июня 2025 года пошел первый транш – 15 миллионов гривен. Работы по восстановлению уже начались.



Первый транш на запрос застройщика / Скриншот из видео

Скандал в обществе возник также из-за выбора подрядчика. Это компания ООО "Риола-Модуль ЛТД", которая по данным "Следствия.Инфо" фигурировала в 4 уголовных делах о хищении госсредств. Соломия Витвицкая заверила, что фонд не влиял на выбор исполнителя работ, – они только платят средства и контролируют процесс.

Документацию готовили Минздрав и больница. Больница объявляла тендер. Трехстороннее соглашение подписано между фондом, как плательщиком, между больницей и подрядчиком – мы платим и контролируем. К выбору застройщика никакого отношения мы не имеем. На платформе Prozorro был организован тендер закупки, этот застройщик предложил самую низкую цену. Он имеет опыт. Кстати, как раз достраивал этот корпус – это его детище фактически,

– сообщила ведущая.

Ориентировочный конечный срок сдачи объекта – 31 декабря 2025 года. Соломия Витвицкая также объяснила, что ранее восстановление не начинали из-за необходимости соблюсти все процедуры – утверждение проектной сметы, документация, объявление тендера.

Соломия Витвицкая отметила, что благотворительный фонд имеет все отчетности в своих соцсетях и на сайте. В фонде также есть параллельные проекты – восстановление бассейна в поликлинике, обучение реабилитологов, закупка оборудования на лечение суставов для львовского "Охматдета". Ведь на счет продолжают поступать средства.