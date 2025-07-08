Соломія Вітвіцька з літа 2022 року є членкою Наглядової ради благодійного фонду "Охматдит – здорове дитинство" та водночас співзасновницею фонду. Про це пише Show 24 з посиланням на інтерв'ю ведучої Аліні Доротюк.

До слова Соломія Вітвіцька чесно пояснила, за які кошти придбала двокімнатну квартиру в Києві

За словами ведучої, Наглядова рада не має стосунку до фінансів, а лише слідкує, щоб все було прозоро та чесно. До неї також входять Євген Аміров та Антоніна Левчук (Юрій Горбунов вийшов зі складу Наглядової ради).

Зараз благодійний фонд "Охматдит – здорове дитинство" є платником відбудови нового корпусу "Охматдиту", що постраждав 8 липня від російської атаки.

Наша головна задача – щоб новий корпус відбудували якнайшвидше, максимально прозоро і якісно,

– зауважила телезірка.

Як зазначила Соломія Вітвіцька, на відбудову вдалося зібрати майже 379 мільйонів гривень, а наразі на рахунках фонду близько 400 мільйонів. На запит забудовника 24 червня 2025 року пішов перший транш – 15 мільйонів гривень. Роботи з відновлення вже розпочалися.



Перший транш на запит забудовника / Скриншот з відео

Скандал у суспільстві виник також через вибір підрядника. Це компанія ТОВ "Ріола-Модуль ЛТД", яка за даними "Слідства.Інфо" фігурувала в 4 кримінальних справах про розкрадання держкоштів. Соломія Вітвіцька запевнила, що фонд не впливав на вибір виконавця робіт, – вони лише платять кошти й контролюють процес.

Документацію готували МОЗ і лікарня. Лікарня оголошувала тендер. Тристороння угода підписана між фондом, як платником, між лікарнею і підрядником – ми платимо і контролюємо. До вибору забудовника жодного стосунку ми не маємо. На платформі Prozorro був організований тендер закупівлі, цей забудовник запропонував найнижчу ціну. Він має досвід. До речі, якраз добудовував цей корпус – це його дітище фактично,

– повідомила ведуча.

Орієнтовний кінцевий термін здачі об'єкта – 31 грудня 2025 року. Соломія Вітвіцька також пояснила, що раніше відбудову не починали через необхідність дотриматися всіх процедур – затвердження проєктного кошторису, документація, оголошення тендеру.

Соломія Вітвіцька наголосила, що благодійний фонд має всі звітності у своїх соцмережах і на сайті. У фонду також є паралельні проєкти – відновлення басейну у поліклініці, навчання реабілітологів, закупівля обладнання на лікування суглобів для львівського "Охматдиту". Адже на рахунок продовжують надходити кошти.