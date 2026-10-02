Соломия Витвицкая показала первую прогулку с сыном: фото счастливой семьи

Ведущая Соломия Витвицкая в полной мере наслаждается материнством и с удовольствием делится этим счастливым состоянием со своими подписчиками. Соломия не боится суеверий и открыто демонстрирует свое счастье.

Недавно 46-летняя ведущая выписалась из роддома и уже начала активную жизнь с маленьким сыном. В своем инстаграме она показала, как провела первую прогулку с малышом и своим любимым.

На фото Соломия позирует в светло-серой длинной рубашке и юбке, ее возлюбленный надел для прогулки спортивный серый костюм, а маленький Устим сладко спит в коляске, которая также серого цвета.

Первая прогулка с Устимом,

– лаконично подписала фото ведущая.



Витвицкая с сыном и мужем / Скриншот из сторис

До этого, в День защитников и защитниц, Витвицкая показала трогательную фотографию со своим мужем Алексеем Ситайлом и их маленьким сыном. На фото оба парня сладко спят. Эту фотографию ведущая подписала так: "С твоим днем, наш защитник. Любим тебя и всегда ждем дома. Спасибо за защиту и службу".



Муж и сын Витвицкой / Скриншот из сторис

Такие трогательные кадры умиляют до слез подписчиков Соломии Витвицкой, вдохновляют и окрыляют. История любви ведущей с защитником также вдохновляет. Известно, что пара была знакома еще до полномасштабного вторжения. А уже во время войны их пути пересеклись на поле волонтерской деятельности. Тогда между ними зародились романтические чувства.

Алексей сделал предложение Соломии в День святого Валентина в феврале 2025 года. Уже в июне этого года пара официально поженилась. И вот совсем недавно у супругов родился первенец – сын Устим. Это первый ребенок Соломии. Мальчик родился с весом 4 килограмма и ростом 58 сантиметров.

Среди украинских знаменитостей не только Соломия Витвицкая связала свою судьбу с защитником нашей страны. На днях мы писали об известных украинских женщинах, которые влюбились в военных.