Нещодавно 46-річна ведуча виписалася з пологового будинку й вже почала активне життя з маленьким сином. У своєму інстаграмі вона показала, як провела першу прогулянку з немовлям та своїм коханим.

На фото Соломія позує у світло-сірій довгій сорочці та спідниці, її коханий одягнув для прогулянки спортивний сірий костюм, а маленький Устим солодко спить у коляці, яка також має сірий колір.

Перша прогулянка з Устимом,

– лаконічно підписала фото ведуча.



Вітвіцька з сином та чоловіком / Скрин сториз

До цього, у День захисників та захисниць, Вітвіцька показала зворушливу світлину зі своїм чоловіком Олексієм Ситайлом та їхнім маленьким синочком. На фото обидва хлопці солодко сплять. Цю світлину ведуча підписала так: "З твоїм днем, наш захиснику. Любимо тебе і завжди чекаємо вдома. Дякуємо за захист і службу".



Чоловік та син Вітвіцької / Скрин сториз

Такі зворушливі кадри розчулюють до сліз підписників Соломії Вітвіцької, надихають та окриляють. Історія кохання ведучої з захисником також є надихаючою. Відомо, що пара була знайома ще до повномасштабного вторгнення. А вже під час війни вони перетиналися на ґрунт волонтерської справи. Тоді між ними виникли романтичні почуття.

Олексій зробив пропозицію Соломії на День святого Валентина у лютому 2025 року. Вже у червні цього року пара офіційно одружилася. І от зовсім нещодавно у подружжя народився первісток – син Устим. Це перша дитина Соломії. Хлопчик народився з вагою 4 кілограми та зростом 58 сантиметрів.

Серед українських знаменитостей не тільки Соломія Вітвіцька пов'язала свою долю з захисником нашої країни. Днями ми писали про відомих українських жінок, які закохалися у військових.