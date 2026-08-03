Беременная Соломия Витвицкая официально ушла в декрет: "До сих пор не могу привыкнуть"

Известная телеведущая Соломия Витвицкая объявила, что с 3 августа официально находится в декретном отпуске.

Телеведущая поделилась этой новостью в инстаграме, где также рассказала, как планирует провести последние недели перед рождением ребенка.

Сейчас знаменитость находится почти на 34-й неделе беременности. По прогнозам врачей, малыш должен родиться уже в сентябре.

В своем посте Витвицкая отметила, что ей до последнего хотелось просыпаться на рассвете, выходить в эфир и работать в привычном ритме. В то же время сейчас она старается сбавить темп и использовать последние недели перед родами для подготовки дома и спокойного ожидания появления малыша.

Официально – в декрете. Если честно, до сих пор не могу привыкнуть к этой мысли,

– отметила телеведущая.

По словам Витвицкой, впереди у нее – завершение ремонта и последние приготовления к рождению первенца.

Известно, что телеведущая планирует рожать в столичном медицинском центре "Лелека", который расположен недалеко от ее дома. Также Витвицкая признавалась, что хотела бы рожать в присутствии партнера, однако все будет зависеть от того, сможет ли быть рядом ее муж, военнослужащий Вооруженных сил Украины Алексей Ситайло.

Она также говорила, что пока не берется называть точную дату возвращения на работу, ведь пока не представляет, как именно изменится ее жизнь после родов. При этом телеведущая подчеркнула, что все будет вовремя.

Соломия Витвицкая рассказала о том, когда планирует вернуться к работе после родов / Скриншот из Instagram-сторис

Кстати, накануне Соломия Витвицкая поделилась с подписчиками своими мыслями о предстоящем крещении малыша.