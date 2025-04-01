Надо учить язык, – Сопонару удивила, я ее муж-иностранец выучил украинский за два месяца

Известная украинская актриса и юмористка Ирина Сопонару рассказала, как ее муж-иностранец Рис адаптировался к жизни в Украине и быстро освоил украинский язык. Ему на это понадобилось всего два месяца.

Этим Ирина Сопонару поделилась во время съемок нового выпуска шоу "еПитання", который каждый вторник показывают на Новом канале в 20:00, пишет Show 24.

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Как оказалось, Рис сначала изучал русский, но с началом полномасштабного вторжения России решил полностью перейти на украинский и овладел им всего за два месяца.

Его мотивировало то, что он – иностранец, который живет в Украине. Не зная языка, это очень сложно: и в быту, и вообще. Мне кажется, когда ты живешь в другой стране, надо учить язык этой страны,

– рассказала Ирина.

Что известно об отношениях Ирины Сопонару с Рисом

История любви пары началась около четырех лет назад после встречи в одном из столичных ночных заведений.

Британец сделал предложение украинке в мае 2023 года, а весной 2024 они официально заключили брак в Черновцах.

Впоследствии пара отпраздновала небольшую свадьбу в Украине. В то же время со стороны жениха был только один человек, поскольку другие побоялись приезжать из-за войны.

Актриса рассказала, что они с Рисом – одна из тех парочек, которые не ссорятся, поскольку мужчина не любит конфликты.

Напомним, недавно Ирина Сопонару впервые показала фото с родными мужа-иностранца из Британии.