Цим Ірина Сопонару поділилася під час зйомок нового випуску шоу "єПитання", який щовівторка показують на Новому каналі о 20:00, пише Show 24.

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Як виявилося, Ріс спочатку вивчав російську, але з початком повномасштабного вторгнення Росії вирішив повністю перейти на українську та опанував її всього за два місяці.

Його мотивувало те, що він – іноземець, який живе в Україні. Не знаючи мови, це дуже складно: і в побуті, і взагалі. Мені здається, коли ти живеш в іншій країні, треба вчити мову цієї країни,

– розповіла Ірина.

Що відомо про стосунки Ірини Сопонару з Рісом

Історія кохання пари почалася близько чотирьох років тому після зустрічі в одному зі столичних нічних закладів.

Британець освідчився українці в травні 2023 року, а навесні 2024 вони офіційно уклали шлюб у Чернівцях.

Згодом пара відсвяткувала невелике весілля в Україні. Водночас зі сторони нареченого була лише одна людина, оскільки інші побоялися приїжджати через війну.

Акторка розповіла, що вони з Рісом – одна з тих парочок, які не сваряться, оскільки чоловік не любить конфлікти.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Сопонару вперше показала фото з рідними чоловіка-іноземця з Британії.