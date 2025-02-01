Ушел из жизни заслуженный артист Украины Станислав Колокольников

В четверг, 30 января, на 64-м году жизни скончался заслуженный артист Украины Станислав Колокольников. Последние годы актер боролся с тяжелой болезнью.

Об этом в фейсбуке сообщил Киевский академический театр "Колесо", передает 24 Канал. В коллективе отметили, что это невосполнимая потеря для них.

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Станислав Колокольников родился 16 ноября 1961 года в Киеве. Образование получил в Киевском государственном институте театрального искусства имени Карпенко-Карого, специальность – актер драматического театра и кино.

Заслуженный артист Украины работал в Черкасском академическом областном украинском музыкально-драматическом театре имени Тараса Григорьевича Шевченко, в экспериментальном театре-студии Владимира Пилипенко, в "Драм-Антре", в Киевском драматическом театре "Браво" и в театре "Магия".

Станислав Колокольников / Фото с фейсбука театра "Колесо"

С 1993 года Колокольников был ведущим мастером сцены Киевского академического театра "Колесо". Там он сыграл 30 ролей, в частности в пьесах Панаса Саксаганского, Агаты Кристи, Елены Пчилки, Ярослава Стельмаха, Педро Кальдерона де Ла Барка, Николая Кулиша, Жана-Батиста Мольера и многих других.

Потрясающий актер, который имел собственный характерный и неповторимый стиль. Станиславу Колокольникову были подвластны роли любого жанра и художественного измерения,

– написали в театре "Колесо".

Ушел из жизни Станислав Колокольников / Скриншот из фейсбука театра "Колесо"

На официальном сайте театра "Колесо" написали, что прощание со Станиславом Колокольниковым состоится в понедельник, 3 февраля, в 12:00 в Киевском крематории. Прийти могут все желающие, сообщили родные и близкие актера.