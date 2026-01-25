Старший сын Шэрон Стоун обручился с украинкой: что известно о 22-летней Анне Евтушенко

Старший приемный сын американской актрисы Шэрон Стоун женится на украинке. 25-летний Роан Джозеф Бронштейн сделал предложение своей возлюбленной, 22-летней Анне Евтушенко,

Радостной вестью Анна поделилась на своей инстаграм-странице. Она опубликовала романтические фото с Роаном.

На опубликованных фотографиях Анна Евтушенко и Роан Джозеф Бронштейн не скрывают своих чувств: они целуются и обнимаются. На безымянном пальце девушки виднеется кольцо.

Мой жених,

– написала Евтушенко

Анна Евтушенко и сын Шэрон Стоун / фото из инстаграма девушки

Роан показал фото кольца с большим бриллиантом, которое подарил любимой, в своем инстаграме. На фото также можно заметить кровать, на которой разбросаны лепестки красных роз и конфеты.

Я самый счастливый человек на планете, и мне так повезло, что в моей жизни есть удивительная женщина, милая, добрая, любящая и одна из самых умных людей, которых я когда-либо встречал,

– рассказал сын Шэрон Стоун в комментарии HELLO.

Роан сделал предложение Анне Евтушенко / Фото из инстаграма парня

З Daily Mail Бронштейн поделился, что его маму осчастливила новость о предстоящей свадьбе. Парень добавил, что Шэрон Стоун любит Анну.

Шэрон в восторге. Семья для нее – самое важное, и она хочет для своих детей только счастья,

– сказал друг, близкий к паре.

Номинантка на премию Оскар усыновила Роана в 2000 году, когда была замужем за журналистом-расследователем Филом Бронштейном. Их брак продлился 6 лет (с 1998 до 2004).

Анна Евтушенко родом из Украины. Она выехала в Канаду в 2020 году и работает в маркетинговом отделе компании, предоставляющей экологические услуги. Как отмечает издание, девушка покорила не только Роана, но и его близких.

Старший сын Стоун строит карьеру в индустрии развлечений. Он основал медиакомпанию Sweat N Shadow Management и занимает должность главного исполнительного директора продюсерской компании Cahuenga Media Group. В интервью журналу Hello! в начале этого года парень назвал мать и девушку своими самыми большими поклонницами.

С кем остался Роан после развода родителей?