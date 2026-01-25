Старший син Шерон Стоун заручився з українкою: що відомо про 22-річну Анну Євтушенко

Старший названий син американської акторки Шерон Стоун одружується з українкою. 25-річний Роан Джозеф Бронштейн освідчився своїй коханій, 22-річній Анні Євтушенко,

Радісною звісткою Анна поділилась на своїй інстаграм-сторінці. Вона опублікувала романтичні фото з Роаном.

На опублікованих світлинах Анна Євтушенко та Роан Джозеф Бронштейн не приховують своїх почуттів: вони цілуються та обіймаються. На безіменному пальці дівчини видніється каблучка.

Мій наречений,

– написала Євтушенко

Анна Євтушенко та син Шерон Стоун / фото з інстаграму дівчини

Роан показав фото каблучки з великим діамантом, яку подарував коханій, у своєму інстаграмі. На фото також можна помітити ліжко, на якому розкидані пелюстки червоних троянд і цукерки.

Я найщасливіший чоловік на планеті, і мені так пощастило, що в моєму житті є дивовижна жінка, мила, добра, любляча й одна з найрозумніших людей, яких я коли-небудь зустрічав,

– розповів син Шерон Стоун у коментарі HELLO.

Роан освідчився Анні Євтушенко / Фото з інстаграму хлопця

З Daily Mail Бронштейн поділився, що його маму ощасливила новина про майбутнє весілля. Хлопець додав, що Шерон Стоун любить Анну.

Шерон у захваті. Сім'я для неї – найважливіше, і вона хоче для своїх дітей лише щастя,

– сказав друг, близький до пари.

Номінантка на премію Оскар усиновила Роана у 2000 році, коли була одружена з журналістом-розслідувачем Філом Бронштейном. Їхній шлюб протривав 6 років (з 1998 до 2004).

Анна Євтушенко родом з України. Вона виїхала до Канади у 2020 році та працює у маркетинговому відділі компанії, що надає екологічні послуги. Як зазначає видання, дівчина підкорила не лише Роана, але і його близьких.

Старший син Стоун будує кар'єру в індустрії розваг. Він заснував медіакомпанію Sweat N Shadow Management і обіймає посаду головного виконавчого директора продюсерської компанії Cahuenga Media Group. В інтерв'ю журналу Hello! на початку цього року хлопець назвав матір і дівчину своїми найбільшими прихильницями.

З ким залишився Роан після розлучення батьків?