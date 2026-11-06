Когда-то его знала вся страна, а теперь его почти не узнать: куда исчез Стас Шуринс

Его песни звучали повсюду, а роман с известной певицей обсуждали поклонники "Фабрики звезд". Но впоследствии артист выбрал совсем другую жизнь и почти перестал появляться на публике.

Латвийский певец Стас Шуринс, который после победы в "Фабрике звезд-3" стал одним из самых известных артистов украинской сцены, вновь вышел на связь со своими поклонниками, поэтому 24 Канал рассказывает, где он живет, чем занимается и что известно о его личной жизни.

Как Стас Шуринс стал звездой "Фабрики звезд"

В 2009 году имя Стаса Шуринса стало звучать чуть ли не в каждом доме, где следили за "Фабрикой звезд-3". Латвиец быстро привлек внимание зрителей не только голосом, но и умением создавать собственную музыку. В ходе проекта он представил авторские композиции "Сердце" и "Не сходи с ума", а впоследствии одержал победу.

Смотреть – "Фабрика звезд" – Стас Шуринс "Сердце":

После шоу казалось, что артиста ждет большая музыкальная карьера. Он продолжил выпускать песни, в 2011 году принял участие в "Танцах со звездами" вместе с Еленой Пуль и снова победил. Также Шуринс выпустил два альбома – "Раунд 1" и "Естественный отбор", а в 2014 году представлял Латвию на конкурсе "Новая волна".

Стас Шуринс / Коллаж 24 Канала

Однако его история на украинской сцене оказалась не такой долгой, как могли ожидать поклонники. Постепенно певец стал реже появляться в информационном пространстве, а впоследствии почти исчез с радаров.

Роман с MamaRika и брак, который певец не афишировал

Стас Шуринс и Эрика / Фото tochka.net

Личная жизнь Стаса также в свое время была в центре внимания. Во время "Фабрики звезд" у него завязались отношения с певицей Эрикой, которая сейчас известна как MamaRika. Их роман развивался прямо на глазах у зрителей, поэтому разрыв не остался незамеченным.

В 2025 году MamaRika вспоминала об этих отношениях и признавалась, что расставание было для нее очень болезненным. По словам артистки, именно Стас стал инициатором разрыва. В то же время впоследствии им удалось сохранить хорошие отношения.

Но после этого в жизни Шуринса появилась новая любовь. В феврале 2013 года певец сообщил, что тайно женился, но имя избранницы тогда не раскрыл. Его жену зовут Виолетта.

Впоследствии стало известно, что супруги переехали в Германию. Ранее Шуринс рассказывал, что его жене потребовалась длительная реабилитация после операции на мозге, поэтому пара решила быть поближе к ее родным, которые проживают за границей. Личную жизнь певец по-прежнему предпочитает держать подальше от посторонних глаз.

Где сейчас Стас Шуринс и чем занимается

Похоже, после переезда в Германию приоритеты артиста существенно изменились. Он не спешил возвращаться в украинский шоу-бизнес, редко давал интервью и почти не делился подробностями жизни в соцсетях.

В октябре 2026 года бывшая участница "Фабрики звезд" Татьяна Воржева рассказала в интервью Rostyslove Production, что Стас живет в Германии вместе с женой и семьей. По ее словам, певец сменил музыкальное направление и начал экспериментировать с рок-звучанием.

В то же время артист не бросил музыку. В своем инстаграме он представляет себя как певец, автор песен и вокальный тренер. Также Шуринс участвовал в немецком проекте "Голос Германии", где дошел до финала.

Интересно, что после длительного молчания певец снова начал появляться в сети. 5 ноября Шуринс поделился музыкальным видео – на этот раз он спел украинский хит группы KADNAY "Запах твоих волос". Исполнитель с юмором попросил не критиковать его произношение, ведь он латвиец. Похоже, связь с украинской музыкой для него по-прежнему важна.

Другие участники "Фабрики звезд" также время от времени напоминают о себе после длительного отсутствия, в частности Борис Апрель, который сейчас переживает новый этап жизни, и постепенно возвращаются в публичное пространство.