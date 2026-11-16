Почему вы до сих пор живы?, – Стас Шуринс раскрыл сложный диагноз своей жены и рассказал о ее лечении

Победитель украинской "Фабрики звезд" Стас Шуринс впервые откровенно рассказал о тяжелой болезни своей жены Виолетты.

В интервью Славе Демину артист рассказал, как они уже более 10 лет борются с онкологией.

Пара тайно поженилась еще в 2012 году, и артист долгое время вообще скрывал свой брак. Он объяснил, что всегда стремился защитить любимую и близких от излишнего внимания публики и прессы.

Для меня нет ничего дороже, чем моя семья, я не хочу, чтобы в нее лезли, потому что это мое. Я готов делиться с людьми опытом в пределах дозволенного,

– отметил артист.

Уже через год после свадьбы, в 2013-м, у Виолетты начались серьезные проблемы со здоровьем. Врачи долго не могли понять, почему ей внезапно стало плохо. Только после МРТ выяснилось, что в голове девушки есть небольшое, но очень агрессивное новообразование. Операцию провели в Украине, однако необходимых для реабилитации лекарств тогда в стране не было.

После того, как удалили все лишнее, сказали, что нужна длительная реабилитация. Нам посоветовали пройти ее в Европе. Родители моей жены живут в Германии, мы поехали,

– поделился певец.

Сегодня состояние девушки остается сложным, ведь к основному заболеванию добавились еще сопутствующие проблемы, а лечение превратилось в замкнутый круг.

Там не один диагноз. Их надцять. Учитывая все обстоятельства, как говорится, – одно лечим, а другое калечим. Когда у нас появляется новый терапевт, он говорит: "А почему вы до сих пор живы?",

– рассказал исполнитель.

Несмотря на ежедневную изнурительную борьбу, супруги стараются не падать духом. Они устали постоянно жить в страхе, поэтому учатся радоваться каждому дню и даже спасаются черным юмором.

Интервью со Стасом Шуринсом: смотрите видео онлайн

Добавим, что ранее стало известно о раке кожи у украинского режиссера Алексея Комаровского. Недавно он перенес операцию.