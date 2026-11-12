"Родила этому человеку троих детей": Стася Ровинская рассказала о жестоком оскорблении со стороны бывшего мужа

Известная украинская актриса и телеведущая Стася Ровинская, которая сейчас вместе с детьми проживает в США, откровенно рассказала о болезненном эпизоде после разрыва с бывшим мужем. Стася призналась, что на фоне ежедневных испытаний ее эмоциональное состояние оказалось на грани.

Живя за границей, ведущая самостоятельно воспитывает детей, занимается их образованием и бытом, а также параллельно строит карьеру. В момент очередного эмоционального срыва, когда ей стало очень тяжело из-за огромной нагрузки, Стася решила обратиться за поддержкой к бывшему мужу, поделившись своей усталостью и отчаянием. Однако в ответ услышала болезненные и оскорбительные слова: "Г*вно не тонет".

Родила этому человеку троих детей… Сил нет,

– со слезами на глазах призналась актриса.



Стася Ровинская показала оскорбление мужа / скриншот из сторис

В следующей сториз Стася извинилась за свое эмоциональное состояние и рассказала, что очень устала. Очевидно, что женщина хотела получить поддержку от отца своих детей, который не только не поддержал, но и оскорбил.



Ровинская о своем эмоциональном состоянии / скриншот из сторис

Кто такой бывший муж Стаси Ровинской и сколько они были вместе?

Стася познакомилась с Ярославом Ровинским еще в школьные годы. Тогда девушке было 13, а парню – 16. Они начали встречаться, а однажды в 2014 году Стася и Ярослав спонтанно поехали в ЗАГС и 21 января зарегистрировали свой брак. На тот момент Стася уже была беременна первенцем. Она и ее возлюбленный прожили в официальном браке более 10 лет.



Стася Ровинская с бывшим мужем и детьми / Фото из открытых источников

За время их брака у пары родилось трое детей – сыновья Эван и Эней и дочь Эмма. В мае этого года телеведущая официально сообщила о разводе. Тогда она не стала называть конкретных причин разрыва, однако намекнула, что долгое время тянула все на себе, в одиночку решала бытовые проблемы и годами оставалась без должного внимания, любви и заботы со стороны избранника.

В начале октября этого года известный отец Стаси Семен Горов рассказал, как его дочь живет в США и планирует ли она возвращаться в Украину.