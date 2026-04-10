Show24 Мировые знаменитости
10 апреля, 15:51
Сооснователь Dolce & Gabbana ушел с должности председателя правления

Мария Примыч
Основні тези
  • Стефано Габбана покинул пост председателя правления Dolce & Gabbana, но продолжает свою творческую деятельность в компании.
  • Альфонсо Дольче стал новым председателем правления, а компания переживает трудности на рынке из-за неопределенности, вызванной войной в Иране.

Стефано Габбана покинул пост председателя правления модного дома Dolce & Gabbana, который он основал со своим тогдашним партнером, итальянским модельером Доменико Дольче.

Об этом сообщает The Guardian.

В Dolce & Gabbana заявили, что Стефано Габбана подал заявление на отставку, которая вступила в силу 1 января, "в рамках естественной эволюции его организационной структуры и управления".

Эти заявления об отставке никоим образом не влияют на творческую деятельность, которую Стефано Габбана осуществляет от имени группы, 
– добавили в модном доме.

Альфонсо Дольче, брат Доменико Дольче и нынешний генеральный директор, занял должность председателя правления в январе, информирует Bloomberg.

По словам инсайдеров, Стефано Габбана рассматривает альтернативные варианты для своей доли в компании, что составляет около 40%, которая вступает в новый раунд переговоров по долгам с кредиторами.

Dolce & Gabbana пострадал от спада на рынке высококачественной моды, который усилился неопределенностью, вызванной войной в Иране. Ближний восток – ключевой рынок для брендов класса люкс.

Что известно о Dolce & Gabbana?

  • Стефано Габбан познакомился с Доменико Дольче, когда они работали на дизайнера Джорджо Корреджари.

  • Dolce & Gabbana они основали в 1985 году. Компания быстро стала одним из самых известных модных брендов в мире благодаря своей средиземноморской эстетике.

  • Стефано и Доменико развелись более 20 лет назад, но остались деловыми партнерами.