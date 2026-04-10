Сооснователь Dolce & Gabbana ушел с должности председателя правления
- Стефано Габбана покинул пост председателя правления Dolce & Gabbana, но продолжает свою творческую деятельность в компании.
- Альфонсо Дольче стал новым председателем правления, а компания переживает трудности на рынке из-за неопределенности, вызванной войной в Иране.
Стефано Габбана покинул пост председателя правления модного дома Dolce & Gabbana, который он основал со своим тогдашним партнером, итальянским модельером Доменико Дольче.
Об этом сообщает The Guardian.
В Dolce & Gabbana заявили, что Стефано Габбана подал заявление на отставку, которая вступила в силу 1 января, "в рамках естественной эволюции его организационной структуры и управления".
Эти заявления об отставке никоим образом не влияют на творческую деятельность, которую Стефано Габбана осуществляет от имени группы,
– добавили в модном доме.
Альфонсо Дольче, брат Доменико Дольче и нынешний генеральный директор, занял должность председателя правления в январе, информирует Bloomberg.
По словам инсайдеров, Стефано Габбана рассматривает альтернативные варианты для своей доли в компании, что составляет около 40%, которая вступает в новый раунд переговоров по долгам с кредиторами.
Dolce & Gabbana пострадал от спада на рынке высококачественной моды, который усилился неопределенностью, вызванной войной в Иране. Ближний восток – ключевой рынок для брендов класса люкс.
Что известно о Dolce & Gabbana?
Стефано Габбан познакомился с Доменико Дольче, когда они работали на дизайнера Джорджо Корреджари.
Dolce & Gabbana они основали в 1985 году. Компания быстро стала одним из самых известных модных брендов в мире благодаря своей средиземноморской эстетике.
Стефано и Доменико развелись более 20 лет назад, но остались деловыми партнерами.