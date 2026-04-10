Про це повідомляє The Guardian.

У Dolce & Gabbana заявили, що Стефано Габбана подав заяву на відставку, яка набула чинності 1 січня, "в рамках природної еволюції його організаційної структури та управління".

Ці заяви про відставку жодним чином не впливають на творчу діяльність, яку Стефано Габбана здійснює від імені групи,

– додали у модному домі.

Альфонсо Дольче, брат Доменіко Дольче та нинішній генеральний директор, обійняв посаду голови правління у січня, інформує Bloomberg.

За словами інсайдерів, Стефано Габбана розглядає альтернативні варіанти для своєї частки у компанії, що становить близько 40%, яка вступає у новий раунд переговорів щодо боргів з кредиторами.

Dolce & Gabbana постраждав від спаду на ринку високоякісної моди, який посилився невизначеністю, спричиненою війною в Ірані. Близький схід – ключовий ринок для брендів класу люкс.

