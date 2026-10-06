Во Львове отменили стендап Феликса Редьки: почему возник скандал и как отреагировал юморист

Во Львове должен был состояться концерт стендап-комика Феликса Редьки, однако выступление отменили. Это решение вызвало бурное обсуждение в сети: одни пользователи его поддержали, другие – раскритиковали.

Почему разразился скандал и как отмену концерта прокомментировал сам Феликс Редька – читайте далее в материале 24 Канала.

Почему возник скандал

Стендап Феликса Редьки должен был состояться во Львове в рамках его мирового тура "Одиссея". Выступление было запланировано на 29 октября в Центре Довженко.

После этого в Threads появился пост Тараса Хавунки, который обратил внимание на место проведения стендапа. Он поставил под сомнение то, что коммунальное культурное пространство должно принимать артиста, чьи высказывания неоднократно вызывали критику в украинском обществе.

Это человек, который называл тезис о том, что русский язык размывает украинскую идентичность, "дешевой идеологизированной лапшой", а утверждение об уничтожении Россией украинского языка – "пропагандистским штампом". Который защищает дальнейшее использование русского языка в воспитании детей и высмеивает украинскую деколонизацию – в частности, демонтаж памятника Булгакову,

– написал Хавунка о Феликсе Редьке.

Он добавил, что не ставит под сомнение право Редьки выступать и шутить. В то же время, по его словам, принципиальным является вопрос о том, может ли артист с такой публичной позицией проводить концерт в муниципальном культурном учреждении.

Даже если Центр Довженко лишь сдает зал в аренду, это не снимает с него ответственности. Коммунальное культурное учреждение – не просто набор квадратных метров, которые можно сдать кому угодно. Оно должно действовать в соответствии с интересами и ценностями общества,

– отметил Тарас Хавунка.

Отдельно он добавил, что ситуация с частными площадками иная: артист имеет право выступать, частная площадка – приглашать его, а зрители – самостоятельно решать, хотят ли они посещать такие мероприятия.

Тарас Хавунка высказался о стендапе Феликса Редьки во Львове / Скриншоты из Threads

Впоследствии стало известно, что выступление Феликса Редьки в Центре Довженко отменили.

В Центре Довженко во Львове отменили стендап Феликса Редьки / Скриншот из фейсбука

Что ответил Феликс Редька

Стендап-комик опубликовал видео в соцсетях, в котором заявил, что узнал об отмене выступления утром и не получал никакого предупреждения.

Он связал отмену концерта с критикой, прозвучавшей в сети. По словам Феликса, ранее он неоднократно выступал в Центре Довженко во время полномасштабной войны, и тогда проведение его концертов не вызывало проблем.

Редька заявил, что не понимает, почему, будучи гражданином Украины, он может выступать в одних городах, но не может арендовать зал во Львове. В своем видео он подчеркнул, что платит налоги в Украине, помогает украинской армии и регулярно возвращается в Украину после поездок за границу.

Львовская община, без всякого негатива, вы понимаете, что ваш город, Львов, ничем не отличается от любого другого города Украины? Почему я, гражданин Украины, на одной территории могу выступать, а на другой территории не могу выступать? Вы что, какое-то другое государство, что ли? Вот какие у вас есть законные причины мне, гражданину Украины, не предоставлять зал в аренду?... Я работаю на Украину. Я прославляю Украину. Зарабатываю деньги для украинской армии. Отдаю свои деньги для украинской армии. Но для Львова я не такой? Я не понимаю,

– возмутился стендапер.

Отдельно он упомянул еще один случай во Львове. Феликс рассказал, что в прошлом году ему отказали в аренде зала Дворца культуры имени Гната Хоткевича, объяснив это тем, что он якобы входит в "запрещенный список артистов".

В то же время неизвестно, о каком именно "запрещенном списке" идет речь, кто его формирует и по каким критериям артисты могут в него попасть.

Отметим, что отмена касается только львовского концерта. Остальные выступления Феликса Редьки в рамках тура "Одиссея" пока остаются в силе в других городах Украины.