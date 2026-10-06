Через що виник скандал та як скасування концерту прокоментував сам Фелікс Редька – читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

Через що виник скандал

Стендап Фелікса Редьки мав відбутися у Львові в рамках його світового туру "Одіссея". Виступ був запланований на 29 жовтня у Центрі Довженка.

Після цього у Threads з'явився допис Тараса Хавунки, який звернув увагу на місце проведення стендапу. Він поставив під сумнів те, що комунальний культурний простір має приймати артиста, чиї висловлювання неодноразово викликали критику в українському суспільстві.

Це людина, яка називала тезу про те, що російська мова розмиває українську ідентичність, "дешевою заідеологізованою лапшою", а твердження про знищення Росією української мови – "пропагандистським штампом". Яка захищає подальше використання російської у вихованні дітей та висміює українську деколонізацію – зокрема демонтаж пам'ятника Булгакову,

– написав Хавунка про Фелікса Редьку.

Він додав, що не ставить під сумнів право Редьки виступати та жартувати. Водночас, за його словами, принциповим є питання про те, чи може артист із такою публічною позицією проводити концерт у комунальному культурному закладі.

Навіть якщо Центр Довженка лише здає зал в оренду, це не знімає відповідальності. Комунальний культурний заклад – не просто набір квадратних метрів, які можна здати будь-кому. Він має діяти відповідно до інтересів і цінностей громади,

– зазначив Тарас Хавунка.

Окремо він додав, що ситуація з приватними майданчиками є іншою: артист має право виступати, приватна локація – запросити його, а глядачі – самостійно вирішувати, чи хочуть вони відвідувати такі заходи.

Тарас Хавунка висловився про стендап Фелікса Редьки у Львові / Скриншоти з Threads

Згодом стало відомо, що виступ Фелікса Редьки у Центрі Довженка скасували.

У Центрі Довженка у Львові скасували стендап Фелікса Редьки / Скриншот з фейсбуку

Що відповів Фелікс Редька

Стендапер опублікував відео у соцмережах, де заявив, що дізнався про скасування виступу вранці та не отримував попередження.

Він пов'язав скасування концерту з критикою, яка пролунала в мережі. За словами Фелікса, раніше він неодноразово виступав у Центрі Довженка під час повномасштабної війни, і тоді проведення його концертів не викликало проблем.

Редька заявив, що не розуміє, чому як громадянин України може виступати в одних містах, але не може орендувати зал у Львові. У своєму відео він наголосив, що сплачує податки в Україні, допомагає українській армії та регулярно повертається в Україну після поїздок за кордон.

Львівська громадо, без жодного негативу, ви викупаєте, що ваше місто, Львів, нічим не відрізняється від жодного іншого міста України? Чому я, громадянин України, на одній території можу виступати, а на іншій території не можу виступати? Ви що, якась інша держава, чи що? От які у вас є законні причини мені, громадянину України, не надавати зал в оренду?... Я працюю на Україну. Я прославляю Україну. Заробляю гроші для української армії. Віддаю свої гроші для української армії. Але для Львова я який-то не такий? Я не розумію,

– обурився стендапер.

Окремо він згадав ще один випадок у Львові. Фелікс розповів, що минулого року йому відмовили в оренді залу Палацу культури імені Гната Хоткевича, пояснивши це тим, що він нібито входить до "забороненого списку артистів".

Водночас невідомо, про який саме "заборонений список" йдеться, хто його формує та за якими критеріями артисти можуть до нього потрапити.

Зауважимо, що скасування стосується лише львівського концерту. Інші виступи Фелікса Редьки в межах туру "Одіссея" наразі залишаються запланованими в інших містах України.