Появились новые детали о состоянии 66-летнего Степана Гиги после экстренной операции

19 ноября появилась информация о том, что Степан Гига попал в больницу, где его срочно прооперировали. Концертный директор певца Петр Добромильский раскрыл подробности о состоянии Степана Петровича.

Об этом Добормильский рассказал в комментарии ТСН, передает 24 Канал.

Вас также может заинтересовать Хор "Гомон" передал миллион гривен на помощь пострадавшим от ракетной атаки в Тернополе

Как оказалось, Степан Гига находится в больнице во Львове.

Он в здравом уме. Все (сын и дочь – 24 Канал) на месте,

– поделился концертный директор артиста.

Для справки! У Степана Гиги есть двое детей: дочь Квитослава от первого брака и сын Степан от второго. Что интересно, они тоже занимаются музыкой.

Степан Гига с сыном и дочерью / Фото из инстаграма артиста

Петр Добромильский добавил, что потом появится больше информации о состоянии здоровья певца.

Накануне на странице Степана Гиги в инстаграме опубликовали пост, где говорилось о том, его ближайшее запланированные выступления отменили.

Что известно о состоянии здоровья Степана Гиги?