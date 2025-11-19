З'явилися нові деталі про стан 66-річного Степана Гіги після екстреної операції

19 листопада з'явилася інформація про те, що Степан Гіга потрапив до лікарні, де його терміново прооперували. Концертний директор співака Петро Добромільський розкрив подробиці про стан Степана Петровича.

Про це Добормільський розповів у коментарі ТСН, передає 24 Канал.

Вас також може зацікавити Хор "Гомін" передав мільйон гривень на допомогу постраждалим від ракетної атаки у Тернополі

Як виявилося, Степан Гіга перебуває у лікарні у Львові.

Він при тямі. Всі (син і донька – 24 Канал) на місці,

– поділився концертний директор артиста.

Для довідки! У Степана Гіги є двоє дітей: донька Квітослава від першого шлюбу та син Степан від другого. Що цікаво, вони теж займаються музикою.

Степан Гіга з сином і донькою / Фото з інстаграму артиста

Петро Добромільський додав, що згодом з'явиться більше інформації про стан здоров'я співака.

Напередодні на сторінці Степана Гіги в інстаграмі опублікували допис, де йшлося про те, його найближче заплановані виступи скасували.

Що відомо про стан здоров'я Степана Гіги?