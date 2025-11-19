З'явилися нові деталі про стан 66-річного Степана Гіги після екстреної операції
- Степан Гіга був терміново прооперований у лікарні Львова; його стан важкий, але стабільний.
- Найближчі концерти співака скасовані, і він залишатиметься під наглядом лікарів для подальшої реабілітації.
19 листопада з'явилася інформація про те, що Степан Гіга потрапив до лікарні, де його терміново прооперували. Концертний директор співака Петро Добромільський розкрив подробиці про стан Степана Петровича.
Про це Добормільський розповів у коментарі ТСН, передає 24 Канал.
Як виявилося, Степан Гіга перебуває у лікарні у Львові.
Він при тямі. Всі (син і донька – 24 Канал) на місці,
– поділився концертний директор артиста.
Для довідки! У Степана Гіги є двоє дітей: донька Квітослава від першого шлюбу та син Степан від другого. Що цікаво, вони теж займаються музикою.
Петро Добромільський додав, що згодом з'явиться більше інформації про стан здоров'я співака.
Напередодні на сторінці Степана Гіги в інстаграмі опублікували допис, де йшлося про те, його найближче заплановані виступи скасували.
Що відомо про стан здоров'я Степана Гіги?
- Після проведеної операції артист залишається під наглядом лікарів.
- Його стан важкий, але стабільний.
- Степан Гіга має відновитися та пройти реабілітацію, тому найближчим часом не зможе виступати на сцені.