Умер Степан Гига: когда и где будут прощаться с легендарным артистом

Вечером 12 декабря Украину всколыхнула новость о смерти легендарного артиста Степана Гиги. Он находился в больнице, где медики боролись за жизнь, однако на 67-м году сердце Степана Петровича остановилось.

Семья и команда маэстро уже объявили дату и место прощания, где каждый сможет поблагодарить Степана Гигу за его вклад в развитие украинской культуры и провести его в последний путь. Детали читайте далее на 24 Канале со ссылкой на официальную страницу артиста в инстаграме.

Когда и где будут прощаться со Степаном Гигой?

Прощание состоится в воскресенье, 14 декабря, с 16:00 в Гарнизонном храме Святых Апостолов Петра и Павла (г. Львов, ул. Театральная, 11). В 19:00 будет совершен чин парастаса. Прощание продлится до 23:00.

Чин похорон состоится в понедельник, 15 декабря, в 14:00 в Гарнизонном храме Святых Апостолов Петра и Павла (ул. Театральная, 11). Ориентировочно в 15:00 на площади Рынок состоится общегородское прощание с Маэстро. Захоронение – на 75 поле Лычаковского кладбища.

Что известно о состоянии Степана Гиги перед смертью?