Помер Степан Гіга: коли й де прощатимуться з легендарним артистом
- Прощання зі Степаном Гігою відбудеться 14 грудня у Гарнізонному храмі у Львові, а похорон – 15 грудня на Личаківському кладовищі.
- Степан Гіга помер 12 грудня після ускладнень хвороби.
Увечері 12 грудня Україну сколихнула новина про смерть легендарного артиста – Степана Гіги. Він перебував у лікарні, де медики боролися за життя, однак на 67-му році серце Степана Петровича зупинилося.
Сім'я та команда маестро вже оголосили дату і місце прощання, де кожен зможе подякувати Степану Гізі за його внесок у розвиток української культури та провести його в останню путь. Деталі читайте далі на 24 Каналі з посиланням на офіційну сторінку артиста в інстаграмі.
Коли й де прощатимуться зі Степаном Гігою?
Церемонія прощання з артистом пройде у неділю, 14 грудня, у Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла у Львові. Початок – з 16:00, о 19:00 буде звершено чин парастасу. Попрощатися зі Степаном Гігою можна буде до 23:00.
Похорон відбудеться 15 грудня о 14:00 в тому ж храмі. Близько 15:00 на площі Ринок у Львові відбудеться загальноміське прощання. Поховають співака на Личаківському кладовищі (75 поле).
Мер Львова Андрій Садовий у своєму телеграм-каналі написав, що Степан Гіга заповів бути похованим у Львові, на Личаківському кладовищі.
Організацію прощання та поховання бере на себе місто.
Що відомо про стан Степана Гіги перед смертю?
- 19 листопада команда артиста повідомила, що йому провели термінову операцію через ускладнення хвороби. Через це довелося скасувати всі заплановані виступи, зокрема великий концерт у Палаці спорту, який мав відбутися 29 листопада.
- Згодом джерела 24 Каналу розповіли, що Степану Петровичу ампутували ногу. Напередодні артистові провели операцію на коліні.
- Відомо, що у Степана Гіги був цукровий діабет, що спричинив ускладнення вірусної хвороби.