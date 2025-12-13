Помер Степан Гіга: коли й де прощатимуться з легендарним артистом

Увечері 12 грудня Україну сколихнула новина про смерть легендарного артиста – Степана Гіги. Він перебував у лікарні, де медики боролися за життя, однак на 67-му році серце Степана Петровича зупинилося.

Сім'я та команда маестро вже оголосили дату і місце прощання, де кожен зможе подякувати Степану Гізі за його внесок у розвиток української культури та провести його в останню путь. Деталі читайте далі на 24 Каналі з посиланням на офіційну сторінку артиста в інстаграмі.

Коли й де прощатимуться зі Степаном Гігою?

Церемонія прощання з артистом пройде у неділю, 14 грудня, у Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла у Львові. Початок – з 16:00, о 19:00 буде звершено чин парастасу. Попрощатися зі Степаном Гігою можна буде до 23:00.

Похорон відбудеться 15 грудня о 14:00 в тому ж храмі. Близько 15:00 на площі Ринок у Львові відбудеться загальноміське прощання. Поховають співака на Личаківському кладовищі (75 поле).

Мер Львова Андрій Садовий у своєму телеграм-каналі написав, що Степан Гіга заповів бути похованим у Львові, на Личаківському кладовищі.

Організацію прощання та поховання бере на себе місто.

Що відомо про стан Степана Гіги перед смертю?